В Кыштыме владельцы домашних питомцев не торопятся прививать их от бешенства

Автор: КР от Сегодня, 12:14 Категория: Общество

В феврале городская ветеринарная станция проведёт месячник защиты домашних животных от смертельно опасного заболевания – бешенства. Как сказала сайту «КР» ветврач Марина Казакова, хозяева кошек и собак могут привозить своих любимцев на бесплатную вакцинацию. Прививки будут делаться по четвергам с 8:30 до 16 часов.

– В Кыштыме на сегодня зарегистрировано полторы тысячи кошек и собак, – говорит Марина Владимировна. – В основном это породистые животные, которым прививки необходимы для допуска к участию в выставках. А вот о беспородных и дворовых обитателях никто не заботится.

А зря. Скоро многие начнут возить своих четвероногих друзей в сады и на пикники в леса и к озёрам, где не исключены их встречи с дикими животными. В Челябинской области всё чаще можно встретить лисиц, причём нередко – и в городской черте.