В Кыштыме рукодельницы устроили дефиле в старинных платьях

Автор: КР от Вчера, 11:08 Категория: Культура

На набережной у Народного дома прошёл фестиваль прикладного творчества «Бабушкин лоскут». В этом году он приобрёл статус областного. В нём приняли участие рукодельницы из Кыштыма, Верхнего Уфалея, Челябинска, Озёрска, Снежинска, Карабаша и Краноармейского района.

– В прошлом году фестиваль прошёл в Народном доме, в этот раз было решено провести его на улице. Выбор такого формата больше понравился участникам, – сказала сайту «КР» идейный вдохновитель мероприятия, председатель кыштымского отделения общества инвалидов Надежда Молчанова. – Гостей мы встретили с хлебом и солью, чаем напоили.

Жюри фестиваля оценивало рукодельниц по трём конкурсным этапам – смотр представленных композиций лоскутного творчества и герба муниципального образования, а также дефиле в платьях, сшитых из лоскутков тканей.

По итогам фестиваля первое место у Верхнего Уфалея, второе получил Кыштым, на третьем месте Озёрск.