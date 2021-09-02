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Кыштым вновь примет областной фестиваль «Бабушкин лоскут»

Сегодня, 12:43 Категория: Общество
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В четверг, 23 сентября, на набережной Народного дома развернётся творческий фестиваль для людей с ограниченными возможностями здоровья «Бабушкин лоскут».  

 

Приглашения получили все организации всероссийского общества инвалидов Челябинской области. Традиция зародилась в Кыштыме по инициативе руководителя нашего отделения общества Надежды Молчановой. 

 
-Планируют принять участие города северной зоны - Аша, Сатка, Касли, Озёрск, Верхний Уфалей, - сообщила сайту «КР» Надежда Николаевна. – Точное количество гостей и территориальных организаций станет известно после 15 сентября. 

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Теги: Кыштым Бабушкин лоскут Народный дом инвалиды фестиваль

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