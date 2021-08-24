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Кыштымцы смогут бесплатно увидеть популярные кинокартины в рамках акции «Ночь кино-2021»

Вчера, 15:42 Категория: Культура
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В этом году развлекательный комплекс «Октябрь» примет участие во всероссийской акции «Ночь кино-2021».


Уже в предстоящую субботу, 28 августа, в рамках акции кыштымцы смогут бесплатно увидеть кинокартины, ставшие рекордсменами российского проката в 2020 и 2021 годах:


 «Конек-горбунок» 6+
 «Пальма» 6+
 «Огонь» 6+

 Вход на показ – по бесплатным билетам. Бронирование билетов начнётся 26 августа, а снимется 28 августа за 30 минут до начала сеанса.

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Теги: Кыштым кино Октябрь Ночь кино Конёк-Горбунок

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