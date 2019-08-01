В Кыштыме сезон летних кинопоказов под открытым небом завершится советской комедией

Автор: КР от Сегодня, 17:01 Категория: Культура

В эту пятницу, 9 августа, в Кыштыме пройдёт очередной кинопоказ под открытым небом. Зрители увидят советский фильм «Девчата». Выбор в пользу этой кинокартины был сделан по просьбам самих кыштымцев.

Напомним, летний кинотеатр появился в городском парке имени А. С. Пушкина в июне в рамках проекта «Бюро «Усадьба». Его проведением занимаются Центр развития туризма города Кыштыма и станция юных туристов «Странник».

– Кинопоказы имеют успех у зрителей. Очень радует, что приходят молодые семьи и целые компании людей старшего возраста, – сказала сайту "КР" директор Центр развития туризма Алина Шмарина. – На каждый сеанс собирается около 80 человек, а после завершения фильма раздаются бурные аплодисменты. В следующем году планируем продолжить работу.

В предстоящую пятницу для жителей и гостей нашего города снова подготовят зрительные места. Вход будет бесплатным. Начнётся кино в 20 часов.

По прогнозам синоптиков, 9 августа в Кыштыме ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха составит до плюс 20 градусов.

Желающие могут взять с собой пледы.