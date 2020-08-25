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Жители Кыштыма увидят фильм «Любовь и голуби» под открытым небом

Сегодня, 10:53 Категория: Общество
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В День российского кино, 27 августа, перед Народным домом в Кыштыме состоится показ фильма «Любовь и голуби».
Киносеанс под открытым небом начнётся в 19:00 часов.

Как сказала сайту «КР» режиссёр-постановщик Народного дома Луиза Левченко, с выбором кинокартины определились после проведения опроса в социальных сетях. Большинство жителей нашего города проголосовали за просмотр отечественного фильма.

Всех желающих приглашают к Народному дому. С собой можно взять тёплый плед, горячие напитки и попкорн.

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Теги: Кыштым Кинопоказ Народный дом

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