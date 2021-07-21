В Кыштыме откроется выставка картин художников-любителей

Вчера, 14:35 Категория: Культура

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В кыштымской изостудии «Ренессанс» Натальи Бабушкиной занимаются все, кто желает прикоснуться к искусству. Здесь не имеет значения, рисовали ли вы раньше. Не важен и возраст. В любительской группе самой младшей ученице 16 лет, а старшей – 78.

Завтра, 23 июля, для кыштымцев откроется выставка работ «студийцев». Выставка «Время творить чудеса» будет представлена на двух этажах в городской библиотеке имени Швейкина.

Творческие жители нашего города представят около 70 работ, выполненных в технике акварели, сухой пастели, акрила на холсте. Посещение выставки бесплатно для всех желающих.