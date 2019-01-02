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Выставка акварельных картин Натальи Бабушкиной

Автор: Елена СКОБЕЮС от Вчера, 15:04 Категория: Фотогалерея

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13 января в здании прогимназии на улице Республики состоялось открытие выставки акварели «Снег, Вода и Вдохновение». Автором более 40 картин, написанных капризными красками, стала руководитель студии изобразительного искусства «Ренессанс» Наталья Бабушкина.  
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