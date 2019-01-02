Выставка акварельных картин Натальи Бабушкиной Автор: Елена СКОБЕЮС от Вчера, 15:04 Категория: Фотогалерея 0 13 января в здании прогимназии на улице Республики состоялось открытие выставки акварели «Снег, Вода и Вдохновение». Автором более 40 картин, написанных капризными красками, стала руководитель студии изобразительного искусства «Ренессанс» Наталья Бабушкина. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить