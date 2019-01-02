Выставка акварельных картин Натальи Бабушкиной

Более половины опрошенных "Левада-центром" россиян выступают за отставку правительства. Основные претензии к кабинету министров – рост цен на всё и падение доходов населения. Вы за отставку?

Да Нет Нынешний состав правительства не способен справиться с кризисом в экономике страны

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