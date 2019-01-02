В Кыштыме открылась выставка акварельных работ художницы Натальи Бабушкиной Автор: КР от Вчера, 17:08 Категория: Культура 0 Вчера в здании прогимназии на улице Республики состоялось открытие выставки акварели «Снег, Вода и Вдохновение». Автором более 40 картин, написанных капризными красками, стала руководитель студии изобразительного искусства «Ренессанс» Наталья Бабушкина. Она – живописец во втором поколении. Её первым и самым главным учителем стал отец, известный кыштымский художник Владимир Бабушкин. Оба окончили художественно-графический факультет Магнитогорского государственного университета. Эта выставка стала первой в творчестве Натальи Владимировны. Перед тем, как перерезать красную ленточку и пригласить ценителей живописи в выставочный зал, она обратилась к собравшимся: – Хочу поблагодарить Бога за то, что он дал мне такое вдохновение. Не ожидала, что напишу 48 работ всего за три месяца! К открытию первой персональной выставки подтолкнуло то, что меня опередила моя ученица Сонечка Долгова, которая прошлой осенью презентовала свои картины в детской библиотеке имени Чуковского. А побудил кыштымскую художницу к написанию картин для выставки фотограф из Озёрска Владимир Чирков. Его фотоработы «Осеннее солнце» и «Ракурс» настолько поразили её, что она тут же взялась за кисть и перенесла их на специальную бумагу, на 75 процентов состоящую из хлопкового волокна. Остальные картины написаны под впечатлением от красивых кадров, увиденных в интернете. Выставка акварельных картин Натальи Бабушкиной продлится до 27 января. В будни она будет работать с 17 до 19 часов, в выходные дни – с 11 до 15 часов. После закрытия экспозиции десять картин отправятся к своим новым обладателям – их приобрели жители Челябинска, Миасса, Кыштыма и посёлка Тайгинка. В начале октября акварельные работы Натальи Бабушкиной будут экспонироваться в Озёрске. Больше фотографий с открытия выставки – в фотогалерее. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить