В Кыштыме открылась выставка акварельных работ художницы Натальи Бабушкиной

Автор: КР от Вчера, 17:08 Категория: Культура

Вчера в здании прогимназии на улице Республики состоялось открытие выставки акварели «Снег, Вода и Вдохновение». Автором более 40 картин, написанных капризными красками, стала руководитель студии изобразительного искусства «Ренессанс» Наталья Бабушкина.

Она – живописец во втором поколении. Её первым и самым главным учителем стал отец, известный кыштымский художник Владимир Бабушкин. Оба окончили художественно-графический факультет Магнитогорского государственного университета.

Эта выставка стала первой в творчестве Натальи Владимировны. Перед тем, как перерезать красную ленточку и пригласить ценителей живописи в выставочный зал, она обратилась к собравшимся:

– Хочу поблагодарить Бога за то, что он дал мне такое вдохновение. Не ожидала, что напишу 48 работ всего за три месяца! К открытию первой персональной выставки подтолкнуло то, что меня опередила моя ученица Сонечка Долгова, которая прошлой осенью презентовала свои картины в детской библиотеке имени Чуковского.

А побудил кыштымскую художницу к написанию картин для выставки фотограф из Озёрска Владимир Чирков. Его фотоработы «Осеннее солнце» и «Ракурс» настолько поразили её, что она тут же взялась за кисть и перенесла их на специальную бумагу, на 75 процентов состоящую из хлопкового волокна. Остальные картины написаны под впечатлением от красивых кадров, увиденных в интернете.

Выставка акварельных картин Натальи Бабушкиной продлится до 27 января. В будни она будет работать с 17 до 19 часов, в выходные дни – с 11 до 15 часов. После закрытия экспозиции десять картин отправятся к своим новым обладателям – их приобрели жители Челябинска, Миасса, Кыштыма и посёлка Тайгинка.

В начале октября акварельные работы Натальи Бабушкиной будут экспонироваться в Озёрске.

Больше фотографий с открытия выставки – в фотогалерее.