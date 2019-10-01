Художник из Кыштыма представит выставку картин в соседнем Озёрске Автор: КР от Вчера, 11:54 Категория: Культура 0 Персональная выставка «Романтика души» художницы из Кыштыма Натальи Бабушкиной будет представлена в центральной городской библиотеке города Озёрска. Открытие состоится в воскресенье, 13 октября. Начало в 15 часов. Посетители увидят архитектурные пейзажи из серии «По Демидовским местам», пейзажи Озёрска под общим названием «Город солнца и озёр» и серию витражных натюрмортов «Воспоминания». Выставка продлится до 27 октября. – Будут представлены 54 мои картины. Все они написаны в этом году в технике акварели, – сказала сайту «КР» Наталья Бабушкина. – Картины, посвящённые Кыштыму и местной архитектуре, местные жители уже видели на праздновании Дня города. Это 20 акварельных пейзажей, на которых изображены храмы нашего города, Народный дом, кинотеатр «Октябрь» и серия работ по Демидовской усадьбе. Ещё в январе Наталья Бабушкина получила приглашение организовать выставку в Озёрске. Пейзажи соседнего города художница создавала по снимкам знакомых озёрских фотографов. Гостей выставки ожидает множество сюрпризов, но главный из них – картина Натальи Бабушкиной. Её вручат в подарок одному из посетителей, который примет участие в розыгрыше. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить