В Кыштыме откроется выставка акварели Натальи Бабушкиной

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Бумага "Фабриано" 50% хлопок, акварель "Миджелло".

Фото взято со страницы Н. Бабушкиной ВКонтакте.

Персональная выставка жительницы нашего города, члена Союза акварелистов России Натальи Бабушкиной откроется в кыштымской центральной библиотеке имени Бориса Швейкина 6 марта.

Талантливый педагог и художник представит около пятидесяти картин. Это будут цветы, написанные акварелью и ещё несколько картин из серии «Воспоминания».

– Акварель – это лучшая техника для написания живых цветов. Она раскрывает не только всю неповторимую гамму оттенков, но и создаёт ощущение прозрачности лепестков. Все акварели пропитаны солнечным светом. Создают весеннее настроение, – сказала сайту «КР» Наталья Бабушкина. – Серия «Воспоминания» – это ретро-натюрморты с изображением предметов старины и множества музыкальных инструментов. Серия получила очень много замечательных отзывов на недавно прошедшей выставке в Озёрске.

Теперь удивительные картины нашей землячки смогут оценить и кыштымцы. Выставка будет работать в библиотеке до конца марта.