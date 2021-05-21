Юная скрипачка из Кыштыма стала лауреатом межрегионального конкурса

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Ученица Детской школы искусств Лолита Рустамова вместе с педагогом Еленой Александровной Игумновой.

Подведены итоги VII открытого межрегионального конкурса юных исполнителей «Сладкие грёзы», который состоялся на базе Свердловского музыкального училища имени П. И. Чайковского.

Наш город представляла ученица струнного отделения Детской школы искусств Лолита Рустамова. Она занимается музыкой уже пятый год, и в её творческой копилке уже немало заслуженных наград на фестивалях и конкурсах различного уровня.

– "Сладкие грёзы" – уникальный конкурс, – говорит педагог Лолиты, преподаватель музыкального отделения ДШИ Елена Игумнова. – Участники должны исполнить два произведения – быстрое и медленное. Причём в репертуаре должны быть только советские композиторы. Не допускаются никакие джазовые или эстрадные обработки, только классика.

В этом году из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, конкурс проводился в формате онлайн. Лолита Рустамова исполняла композиции на видеокамеру, причём съёмка велась в полный рост. Жюри конкурса оценивало не только мастерство музыкантов, но и их концертный внешний вид, а главное должны были быть видны лицо и руки музыканта.

По итогам конкурса Лолита стала лауреатом второй степени в старшей возрастной группе от 9 до 10 лет.

Музыка – не единственное увлечение кыштымской школьницы. Четвероклассница второй школы занимается также в студии восточного танца «Навэра» и, кстати, тоже занимает призовые и первые места на конкурсах и фестивалях.