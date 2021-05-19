Юная художница из Кыштыма удостоилась Гран-При областного конкурса имени Аристова

Вчера, 13:38 Категория: Культура

426

0

Подведены итоги областного конкурса юных художников имени Н. А. Аристова по направлению «Академический рисунок».

В первом туре свои работы на конкурс представили около трёхсот участников. Ученица Кыштымской детской школы искусств Виктория Денисенко вместе с преподавателем художественного отделения Елизаветой Маршалко отправили три натюрморта и зарисовки. Во второй тур прошли 140 человек, в их числе – и Вика.

– Во втором туре нужно было нарисовать натюрморт простым карандашом на листе формата А2 и зарисовки «Фигуры человека» такого же формата, – рассказывает Елизавета Михайловна, педагог с 17-летним стажем. – Из-за пандемии коронавируса этот конкурс впервые проходил в формате онлайн. Если раньше мы ездили в Челябинск и рисовали там, то теперь нам давалось несколько дней на выполнение задания.

То ли, родные стены помогли Виктории, то ли достойный уровень знаний, в результате девочка удостоилась высшей награды конкурса – Гран-При. К слову, это первая столь высокая награда юной художницы, и от этого она ещё более ценна.

– Я учусь в школе искусств пять лет, и в этом году заканчиваю художественное отделение, – поделилась с сайтом «КР» Виктория Денисенко. – И вот такой подарок мне на выпускной! Было очень неожиданно и приятно. В этом же учебном году я участвовала ещё в областном конкурсе «Путь к мастерству», где заняла третье место.

В этом году у Вики будет сразу два выпускных – она заканчивает не только детскую школу искусств, но и девятый класс второй школы. К слову, в общеобразовательной школе Вика учится практически на одни «пятёрки». Продолжить обучение она планирует в одном из художественных колледжей города Екатеринбурга, мечтает стать графическим дизайнером.