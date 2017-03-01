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Юные художники из Кыштыма заняли призовые места на областном творческом конкурсе

Автор: КР от Вчера, 16:57 Категория: Культура

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В Челябинске подведены итоги IX областного конкурса юных художников имени Николая Аристова – основателя Челябинского художественного училища.  В этом году  участникам была предложена тема «От чистого истока я начинаю путь», связанная с Годом экологии.

 

В мастерстве сюжетной композиции  состязались школьники и студенты.  Воспитанники детской школы искусств из Кыштыма стали лауреатами и дипломантами престижного творческого конкурса.   В  своей возрастной группе третье место заняла  Анастасия Соколова.  Анна Карпова, Ярослав Черкашин и Софья Долгова получили дипломы 2 степени.  Первое место присуждено Полине Мальцевой, постигающей азы композиции у педагога Юлии Калачёвой.

 

Гран-при конкурса в этом году завоевал Иван Москаев из Брединской школы искусств.

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