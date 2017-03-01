Юные художники из Кыштыма заняли призовые места на областном творческом конкурсе
Автор: КР от Вчера, 16:57 Категория: Культура
В Челябинске подведены итоги IX областного конкурса юных художников имени Николая Аристова – основателя Челябинского художественного училища. В этом году участникам была предложена тема «От чистого истока я начинаю путь», связанная с Годом экологии.
В мастерстве сюжетной композиции состязались школьники и студенты. Воспитанники детской школы искусств из Кыштыма стали лауреатами и дипломантами престижного творческого конкурса. В своей возрастной группе третье место заняла Анастасия Соколова. Анна Карпова, Ярослав Черкашин и Софья Долгова получили дипломы 2 степени. Первое место присуждено Полине Мальцевой, постигающей азы композиции у педагога Юлии Калачёвой.
Гран-при конкурса в этом году завоевал Иван Москаев из Брединской школы искусств.
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