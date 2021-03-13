Кыштымцы будут «фестивалить» этой весной

Сегодня, 13:50 Категория: Культура

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В марте в нашем городе пройдут фестивали и конкурсы разных уровней и жанров.

Уже стартовал кастинг областного телевизионного народного конкурса «Марафон талантов-2021». В этом году кастинг проходит в видеоформате. А 27 марта в 13 часов на сцене Народного дома пройдёт муниципальный отборочный тур областного телевизионного народного конкурса «Марафон талантов-2021». В нём примут участие победители кастинга, коллективы и солисты, имеющие звания, а также профессиональные исполнители. Все желающие могут поддержать участников – вход свободный.

28 марта в 11 часов в ДК Металлургов пройдёт областной тур IV всероссийского фестиваля любительских театров «Две маски-2021». Фестиваль откроет музыкальный спектакль «Муха-Цокотуха: новая история, или как Муха счастье искала» народного театра «То, что надо» (руководитель Луиза Левченко). В конкурсе примет участие детский образцовый театр игры «Мираж» с постановкой «Приключение в волшебной стране» по мотивам сказки А. Волкова «Волшебник Изумрудного города» из ДК Металлургов. Всего свои спектакли представят девять театров из Снежинска, Аргаяша, Верхнего Уфалея, Краснооктябрьского, Каслинского районов. Репертуар самый разнообразный: сказки, философские притчи, произведения о войне, мюзикл, истории любви. Есть что посмотреть и взрослым и детям. Вход свободный.

Проходит в видеоформате и уже стартовал традиционный городской конкурс чтецов «Голос чистой воды», посвящённый всемирному Дню воды и Победе Советского народа в Великой Отечественной войне. В прошлом году его пришлось отменить, поэтому тема осталась прежней – «Победитель». Церемония награждения пройдёт в Народном доме 14 апреля в 15 часов. На ней победители получат возможность исполнить подготовленные произведения. Заявки и видео можно направлять на почту cks.ndom@yandex.ru