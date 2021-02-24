Репертуар Народного дома в Кыштыме пополнился новой постановкой

Вчера, 13:11 Категория: Культура

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На прошлой неделе в Народном доме состоялась премьера музыкального спектакля для всей семьи «Муха-Цокотуха: новая история, или как Муха счастье искала».

В новой версии «Муха - Цокотуха» – это современная история любви, яркая и очень музыкальная. Постановка вполне может претендовать на жанр мюзикла. В качестве актёров на сцену вышли молодые работники Народного дома и актёры народного театра «То, что надо!», который базируется в этом же учреждении культуры.

Новый взгляд на старую и всеми любимую сказку классика детской литературы Корнея Чуковского воплотила на сцене молодой режиссёр, выпускница ЧГАКиИ Светлана Шестакова. При этом «Новая Муха-Цокотуха» – это результат работы всего творческого коллектива Народного дома, и создавался спектакль общими силами.

Поддержали интересный проект участники хореографического коллектива Детской школы искусств «Жар-птица», солисты эстрадной студии «Карат» и волонтёры культуры. Авангардный образ в костюмах создала для персонажей спектакля художник Светлана Шуварина.

После первого спектакля отзывы зрителей были положительные. Премьера проходила в Народном доме на протяжении нескольких дней. Постановку уже оценили более 250 зрителей. Теперь спектакль прочно вошёл в репертуар Народного дома.