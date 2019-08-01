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В Кыштыме пройдёт областной телевизионный конкурс талантов

Автор: КР от Сегодня, 11:49 Категория: Культура

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В Народном доме 18 августа пройдут съёмки очередного этапа телевизионного областного конкурса «Марафон талантов». В наш город приедут творческие коллективы из Карабаша, Верхнего Уфалея, Озёрска, Снежинска, Аргаяша, Кунашака, Нязепетровска и Копейска.

 

Как сказала сайту «КР» режиссёр Народного дома Луиза Левченко, Кыштым на конкурсе представят вокальный ансамбль «Баллада», семья Елисеевых и воспитанники отделения по классу скрипки кыштымской детской школы искусств под руководством Елены Игумновой.

 

Съёмки телевизионного конкурса будет проводить медиахолдинг «ОТВ». Как и в прошлом году, зрители увидят онлайн-интервью  участников перед их выходом на сцену и общение членов жюри с конкурсантами.

 

«Марафон талантов» состоится в шестой раз, творческие коллективы из Кыштыма становились финалистами этого конкурса четырежды.


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