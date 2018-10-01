В Кыштыме пройдёт отборочный этап областного телеконкурса «Марафон талантов» Автор: КР от Сегодня, 12:39 Категория: Культура 0 В Народном доме 27 октября пройдут съёмки очередного этапа телевизионного областного конкурса «Марафон талантов». В наш город съедутся творческие коллективы из Карабаша, Верхнего Уфалея, Озёрска, Снежинска, Аргаяша, Кунашака и Нязепетровска. Кыштым будут представлять детский фольклорный ансамбль «Гусельки», вокальная студия «Фест». А от театральной студии «Окно» выступит Маргарита Батракова. – «Марафон талантов» – это прежде всего конкурс впечатлений. Если кыштымским коллективам удастся удивить жюри и зрителей, то у них будут неплохие шансы на выход в финал, – сказал сайту «КР» художественный руководитель Челябинского государственного центра народного творчества Павел Корчагин. – До Кыштыма отборочные этапы прошли в Сатке и Копейске. До финала останется ещё два этапа. С каждого отбираются по пять-шесть номеров. Поэтому конкуренция очень высокая. Съёмки телевизионного конкурса будет вести медиахолдинг «ОТВ». Как и в прошлом году, привезут оборудование, которое позволит зрителям увидеть живое общение членов жюри с участниками, а также интервью перед их выходом на сцену. За время существования конкурса, а он проводится в пятый раз, кыштымские коллективы трижды выходили в финал. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить