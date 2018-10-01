В Кыштыме пройдёт отборочный этап областного телеконкурса «Марафон талантов»

Автор: КР от Сегодня, 12:39 Категория: Культура

В Народном доме 27 октября пройдут съёмки очередного этапа телевизионного областного конкурса «Марафон талантов». В наш город съедутся творческие коллективы из Карабаша, Верхнего Уфалея, Озёрска, Снежинска, Аргаяша, Кунашака и Нязепетровска.

Кыштым будут представлять детский фольклорный ансамбль «Гусельки», вокальная студия «Фест». А от театральной студии «Окно» выступит Маргарита Батракова.

– «Марафон талантов» – это прежде всего конкурс впечатлений. Если кыштымским коллективам удастся удивить жюри и зрителей, то у них будут неплохие шансы на выход в финал, – сказал сайту «КР» художественный руководитель Челябинского государственного центра народного творчества Павел Корчагин. – До Кыштыма отборочные этапы прошли в Сатке и Копейске. До финала останется ещё два этапа. С каждого отбираются по пять-шесть номеров. Поэтому конкуренция очень высокая.

Съёмки телевизионного конкурса будет вести медиахолдинг «ОТВ». Как и в прошлом году, привезут оборудование, которое позволит зрителям увидеть живое общение членов жюри с участниками, а также интервью перед их выходом на сцену.

За время существования конкурса, а он проводится в пятый раз, кыштымские коллективы трижды выходили в финал.