РЫЖИЙ. ОСЕННИЙ. НАШ. В Кыштыме пройдёт литературный форум #РыжийФест

Вчера, 16:53 Категория: Культура

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Всероссийский литературный форум #РыжийФест впервые пройдёт в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Троицке, Кыштыме с 25 по 27 сентября. Программа форума включает около 40 мероприятий: встречи с известными писателями и журналистами, дискуссии о роли книги в современном мире, конкурсы, презентации, выставки. Это позволит охватить широкий круг читателей и профессионалов: школьников и студентов, их родителей и учителей, а также журналистов, филологов, писателей, издателей и литературных критиков.

Организаторами выступают Союз журналистов Челябинской области и Челябинская областная научная библиотека на средства гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

В Кыштыме в воскресенье, 27 сентября, с 11 часов будут работать три площадки:

Центральная городская библиотека имени Б.Е. Швейкина (ул. Республики, 2):

Литературно-историческое исследование Ирины и Сергея Артёмовых в двух томах о прототипах героев романа Бориса Пастернак «Доктор Живаго».

Центральная детская библиотека имени К.И. Чуковского (ул. Ленина, 33а):

Творческая встреча. Светлана Лаврова, детский писатель, врач-нейрофизиолог, кандидат медицинских наук (Екатеринбург), лауреат премий «Книгуру» (2013) и «Книга года» (2014) за повесть «Куда скачет петушиная лошадь». Презентация книги «Трилобиты не виноваты» (издательство «Самокат»).

Библиотека семейного чтения (ул. Красной Звезды, 105):

Творческая встреча и мастер-класс детского поэта Нины Пикулевой, автора более 200 книжек для детей разного возраста, их родителей, воспитателей и учителей.

В программе возможны изменения. Следите за новостями на сайте «КР».