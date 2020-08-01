А я рыжий, что ли? Чем запомнится кыштымцам литературный форум #Рыжийфест, организованный Союзом журналистов Челябинской области

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Фото: http://chelreglib.ru/ru/gallery/show/506/#gallery-40

«Рыжий. Осенний. Наш» – под таким слоганом 25-26 сентября в Челябинской области пройдет Всероссийский литературный форум #Рыжийфест, организованный Союзом журналистов Челябинской области при поддержке Фонда президентских грантов.

40 событий, пять городов – Челябинск, Магнитогорск, Златоуст, Троицк, Кыштым, и целая когорта хедлайнеров – писателей, журналистов, литературоведов и критиков.

Почему форум называется #Рыжийфест?

–В этом названии мы совместили два популярных мема. Один из них пришёл из школьного детства – «Я что, рыжий?» Второй относится уже интернет-реалиям: «XI век – чтобы выделиться, достаточно читать книги. XXI век – чтобы выделиться, достаточно читать книги». Так что наш фест для тех, кому нравится «быть рыжим» – читать, писать и обсуждать книги. Кроме того, прилагательное «рыжий» ассоциируется с яркими красками осени, а это не только начало нового учебного года и творческого сезона, но и время объявления номинантов и победителей литературных премий. Отсюда и слоган – «Рыжий. Осенний. Наш», – поясняет председатель Союза журналистов Челябинской области Светлана Зайцева.

Чем выделяется #Рыжийфест?

Форум – это не просто презентационное мероприятие, он предполагает живое заинтересованное обсуждение вопросов, связанных с конкуренцией книги и интернета, конфликтами между читательскими вкусами разных поколений, методикой преподавания литературы в школе, профессиональной критикой и рекламой печатных новинок.

Не случайно организатором выступает Союз журналистов Челябинской области при поддержке Фонда президентских грантов, который обеспокоен общим снижением количества публикаций культурно-просветительской тематики на фоне роста популярности скандально-криминальных новостей.

Охотники за сенсациями, конечно, не найдут компрометирующих материалов из жизни звёзд, но проблем с цитатой, которую можно вынести в заголовок, точно не будет.

Свое участие уже подтвердили создатель серии бестселлеров о Тане Гроттер и Мефодии Буслаеве Дмитрий Емец, автор одного из лучших романов десятилетия «Перевод с подстрочника» Евгений Чижов и руководитель авторского научно-практического семинара «Детские книги в круге чтения взрослых», завлабораторией социокультурных образовательных практик МГПУ Екатерина Асонова.

– Обязательно ли читать в школе «Войну и мир» и «Обломова», должна ли детская литература быть просто развлекательной, как убедить ребёнка открыть книгу летом и надо ли это делать вообще – наш форум будет максимально открыт для дискуссий. Он станет интересен всем, кто следит за событиями литературной жизни, преподает в школе или вузе, любит читать бумажные и электронные книги, писать рецензии и даже критиковать критиков. Так что мы надеемся получить в комментариях от пользователей соцсетей самую рыжую оценку – эмодзи «огонь», – рассказывает Светлана Зайцева.

Когда и где будет проходить #Рыжийфест?

Программа «Рыжего феста» рассчитана на три дня – с 25 по 27 сентября, причём мероприятия форума пройдут не только в Челябинске (25-26 сентября), но и в Магнитогорске, Златоусте, Троицке и Кыштыме (27 сентября). Это позволит охватить широкий круг читателей, филологов, педагогов, студентов, школьников и их родителей.

Всего запланировано около 40 событий, гостями и участниками которых станут не менее двух с половиной тысяч человек.

Инициативу регионального Союза журналистов поддержала Челябинская областная универсальная научная библиотека, выступающая организатором Южноуральской книжной ярмарки. Основные мероприятия форума и ярмарки будут проходить на площадке Центра международной торговли, так что у жителей Челябинска и гостей города появится уникальная возможность одновременно посетить сразу два литературных события. Такое пересечение будет только способствовать росту популярности книги и культуры чтения в целом.