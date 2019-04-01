В Кыштыме пройдёт трёхдневный фестиваль поэзии

Автор: КР от Вчера, 14:03 Категория: Культура

На фотографии кыштымский поэт Виктор Павлович Толокнов

Литературное объединение «Грани» и центральная городская библиотека имени Б. Е. Швейкина проводят его в пятый раз. Этот фестиваль посвящается ушедшему из жизни кыштымскому поэту Виктору Павловичу Толокнову. В этом году ему бы исполнилось 80 лет.

На кыштымский фестиваль, который пройдёт с 19 по 21 апреля, уже подали заявки литературные объединения из Челябинска, Миасса, Озёрска, Снежинска, Каслей, Нязепетровска и Верхнего Уфалея.

В первый день фестиваля в детской библиотеке имени К. И. Чуковского с детьми встретяться известные на всю Челябинскую область поэты Ольга Большакова, Вера Белова, Юрий Халдин и Пётр Ткачёв. Вечером этого же дня пройдёт литературный вечер памяти Виктора Толокнова. Будет организована выставка картин поэта, книг и журналов, в которых опубликованы его стихи.

В субботу, 20 апреля, в Доме детского творчества состоится встреча школьников младших классов с детским поэтом Янисом Грантсом. Им будет предложено задать самый интересный вопрос. Днём в центральной городской библиотеке имени Б. Е. Швейкина пройдёт конкурс-экспромт «Поэтические этюды» для старшеклассников и студентов. После этого откроется выставка картин художницы из Санкт-Петербурга Анны Клепаловой.

Завершится второй день фестиваля киновстречей с поэтом, прозаиком, режиссёром и актёром Олегом Николаевичем Павловым.

– Недавно наша библиотека проводила опрос среди читателей, – сказала сайту «КР» заместитель директора центральной городской библиотеки Татьяна Давыдовская. – Очень многие на вопрос: «Какие клубы или объединения вы хотели бы увидеть в библиотеке?» ответили – «Киноклуб». Поэтому и решили провести эту киновстречу.

Завершится программа фестиваля поэзии 21 апреля турниром самодеятельных поэтов литературных объединений Челябинской области.