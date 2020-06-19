Кыштым примет крупный литературный форум и книжную ярмарку

Сегодня, 15:50 Категория: Культура

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Стала известна дата «Южноуральской книжной ярмарки». Событие пройдёт в Челябинске 25 и 26 сентября. Однако в этом году праздник распространится и на другие города региона – Магнитогорск, Златоуст, Троицк и Кыштым. Это станет возможно благодаря литературному форуму #РыжийФест, который и охватит города.



Программа мероприятий пока составляется. Это сайту «КР» подтвердили и в центральной городской библиотеке имени Б. Е. Швейкина.



Учитывая эпидемиологическую ситуацию, рассматривается три формата проведения – большой книжный праздник, проведение ярмарки под открытым небом и онлайн-формат.



Жители Кыштыма могут надеяться на творческие встречи с известными российскими писателям, проведение лектория, культурную программу и интерактивную детскую площадку. Всё это предполагает проведение «Южноуральской книжной ярмарки» и #РыжегоФеста в нашем городе.