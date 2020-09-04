Известные российские литераторы приедут в Магнитогорск, Златоуст, Троицк, Кыштым

Сегодня, 12:22 Категория: Культура

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Писатели, литературные критики и филологи из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Челябинска встретятся с читателями, проведут автограф-сессии, прочитают лекции и постараются ответить, как увлечь ребёнка чтением книг.

Всероссийский литературный форум #РыжийФест впервые пройдёт в Челябинской области с 25 по 27 сентября 2020 года. Его гостями станут авторы бестселлеров, лауреаты различных литературных премий, авторитетные критики и исследователи современной литературы. Организаторами мероприятия выступают Союз журналистов Челябинской области и Челябинская областная универсальная научная библиотека при поддержке Фонда президентских грантов. Одна из основных целей #РыжегоФеста – повысить интерес южноуральских изданий к тематике, связанной с литературным творчеством и проблемами детского чтения.

– Мы привыкли, что основные события культурной жизни происходят в Челябинске, а вот в городах области таких масштабных информационных поводов мало. Мы постарались это исправить, – говорит председатель регионального Союза журналистов Светлана Зайцева. – У наших коллег из Магнитогорска, Златоуста, Троицка и Кыштыма будет возможность снять репортажи и записать интервью с известными писателями 27 сентября. Библиотекари, учителя и родители «нечитающих» детей могут присоединиться к дискуссиям педагогов и филологов о смысле и содержании школьной программы. А всем любителям селфи со знаменитостями будет приятно получить автограф у самых популярных современных авторов. И, конечно же, мы приглашаем юнкоров, мечтающих поступить на факультет журналистики, воспользоваться случаем, чтобы подготовить уникальный материал для своих портфолио.

Время и место проведения встреч 27 сентября в каждом из городов ещё уточняются, но предварительная программа выглядит так:

МАГНИТОГОРСК

Творческая встреча. Сергей Носов, писатель, поэт, драматург (Санкт-Петербург), лауреат премии «Национальный бестселлер» (2015) за роман «Фигурные скобки», финалист премий «Большая книга», «Русский Букер», «Новая словесность».

Творческая встреча. Константин Мильчин, литературный критик, журналист, шеф-редактор проекта Storytel (Москва)

Встреча-знакомство с пьесами для детей «Последнее путешествие кролика» и «ЦыпоЗаврик» Елена Радченко, драматург (Санкт-Петербург)

ЗЛАТОУСТ

Творческая встреча. Анна Матвеева, писатель, журналист (Екатеринбург), лауреат премии им. П.П. Бажова (2017) за книгу «Горожане», финалист премии «Большая книга» со сборниками рассказов «Подожди, я умру — и приду» (2013) и «Девять девяностых» (2015).

Лекция. «История женского альпинизма: героини и авантюристки». Лада Бакал, писатель, продюсер проекта «Мел» (Москва), автор книги «Горы мира» (издательство «Пешком в историю»)

Лекция. «„Моби Дик“ и „Геккльберри Финн“ как главные книги американской литературы». Александр Полушкин, кандидат филологических наук, доцент Челябинского госуниверситета.

ТРОИЦК

Творческая встреча. Дмитрий Емец, писатель (Москва), автор серий книг про Таню Гроттер, Мефодия Буслаева, Школу Ныряльщиков.

«Круг чтения современных детей и подростков». Екатерина Асонова, кандидат педагогических наук, зав. лабораторией МГПУ, руководитель проекта «Детские книги в круге чтения взрослых» (Москва)

«Современная литература в жизни общества». Михаил Павловец, доцент Высшей школы экономики, кандидат филологических наук (Москва).

КЫШТЫМ

Творческая встреча. Светлана Лаврова, детский писатель, врач-нейрофизиолог, кандидат медицинских наук (Екатеринбург), лауреат премий «Книгуру» (2013) и «Книга года» (2014) за повесть «Куда скачет петушиная лошадь». Презентация книги «Трилобиты не виноваты» (издательство «Самокат»).

Напомним, Всероссийский литературный форум #РыжийФест начнет свою работу 25 сентября в Челябинске. Его основной площадкой станет Центр международной торговли, где в эти же дни развернёт свои ряды Южноуральская книжная ярмарка.