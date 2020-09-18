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В Кыштыме пройдут областные фестивали творчества для людей с ограниченными возможностями здоровья

Сегодня, 12:33 Категория: Культура
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В Народном доме Кыштыма 12 октября пройдёт итоговый этап конкурсной программы областного фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Искорки надежды», а 19 октября на сцену выйдут финалисты фестиваля творчества инвалидов «Смотри на меня как на равного».

Как сообщается на сайте администрации городского округа, Кыштым примет у себя конкурсантов из Верхнего Уфалея, Озёрска, Снежинска, Карабаша, Каслей, Кыштыма и Нязепетровска.

Учредителями традиционных конкурсов выступают Министерство культуры Челябинской области и Министерство социальных отношений Челябинской области, а также Челябинский государственный центр народного творчества.

В этом году фестивали посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Они проходят в два тура. Первый, отборочный, уже идёт полным ходом и продолжится до конца сентября. На этом этапе формируется состав участников. Второй тур состоится в октябре. Участникам предстоит презентация творческих результатов в очном режиме, после чего будут определены победители и призёры фестиваля.
На литературный конкурс и конкурс декоративно-прикладного, изобразительного и технического творчества участники готовят не более пяти работ. На конкурсы исполнителей разговорного жанра, театральный, вокальный, хореографический конкурсы представляется один творческий номер.

Приём заявок на участие в конкурсе осуществляется на сайте Челябинского центра народного творчества – www.ocnt.ru . Последний день подачи заявки – 30 сентября 2020 года.

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Теги: Кыштым искорки надежды творческий конкурс дети с ОВЗ

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