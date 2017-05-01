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Вокальный ансамбль из Кыштыма откроет гала-концерт областного фестиваля

Автор: КР от Сегодня, 14:56 Категория: Культура

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Кыштымский вокальный ансамбль "Доброхоты"

 

Как сообщила сайту «КР» председатель кыштымского отделения всероссийского общества инвалидов Надежда Молчанова, созданный ею вокальный коллектив «Доброхоты» стал лауреатом 20-го областного фестиваля творчества инвалидов «Смотри на меня как на равного». И именно кыштымцам досталось право открыть гала-концерт, который состоится в предстоящий вторник в селе Долгодеревенском. Отметили члены жюри и наш дуэт – Михаил Карпов и Александр Васильев также выступят в финале фестиваля.

 

Работы Людмилы Таракановой  

 

Помимо заключительного концерта там откроется и выставка работ декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства. И здесь наш город также будет представлен. Лауреатами стали четверо наших земляков: Геннадий Афанасьев занимается плетением из газет, Александр Звягинцев вырезает лобзиком, Людмила Тараканова вяжет крючком и шьёт кукол, а Валентина Мыларщикова вышивает стебельчатой гладью.

 

Геннадий Афанасьев представляет свои изделия из газет

 

Вышивка стебельчатой гладью Валентины Мыларщиковой

 

Фестиваль проходит при поддержке правительства Челябинской области, областного министерства социальных отношений, министерства культуры, челябинского государственного центра народного творчества и областных отделений всероссийского общества глухих, всероссийского общества слепых и всероссийского общества инвалидов.

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