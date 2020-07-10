В Кыштыме отремонтируют памятник Ленину

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Фото с сайта администрации Кыштымского городского округа.

Памятник перед зданием Кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа обновят. В порядок приведут постамент, на котором в полный рост возвышается Владимир Ильич Ленин.



Памятник В. И. Ленину – это монумент, расположенный практически в центре Кыштыма на улице, названной его именем. Он был установлен в 1970 году и открыт 22 апреля в день 100-летнего юбилея В. И. Ленина. Скульптура отлита на Каслинском машиностроительном заводе. Памятник представляет собой чугунную скульптуру вождя в полный рост, установленную на прямоугольном кирпичном постаменте, облицованном светлым мрамором.



Спустя десятилетия постамент начал разрушаться. Оставлять часть истории городской скульптуры и архитектуры на одной из гостевых улиц в таком неприглядном виде было бы неправильно, к тому же на памятник просили обратить внимание ветераны.

По данным Управления городского хозяйства, планируется выполнить облицовку постамента новыми мраморными плитами, а небольшую площадку вокруг памятника залить бетоном. Сумма работ составит 270 тысяч рублей. Подрядчик – индивидуальный предприниматель Арсен Оганесян – начнёт работы в ближайшие дни.