В Кыштыме установлена скульптура, посвящённая пограничным войскам

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Скульптура, посвящённая пограничным войскам, состоит из трёх основных элементов: воина-пограничника, служебной собаки и пограничного столба. Приобрести памятник в рамках соглашения о социальном партнёрстве с администрацией округа помогло Кыштымское машиностроительное объединение. Доставку и транспортные расходы взял на себя индивидуальный предприниматель Станислав Стрельцов. Средства на установку памятника и благоустройство прилегающей территории предусмотрены в бюджете Кыштымского городского округа.



– Открытие памятника решено провести в конце июня после того, как будет благоустроена прилегающая территория. Там появится постамент, будет оборудован тротуар, – сказал сайту «КР» председатель кыштымского совета ветеранов воинов-афганцев Евгений Мокичев. – Десятого июня состоится тендер на благоустройство площадки вокруг памятника.