Скульптор из Кыштыма изготавливает памятник к юбилею Магнитогорска

Автор: КР от Сегодня, 12:44 Категория: Общество

Памятник "Броневое бюро"

С октября прошлого года кыштымский скульптор Владимир Сырейщиков создаёт к юбилею Магнитогорска памятник в честь казачества. Его установят на пересечении проспекта Ленина и улицы Завенягина.

В июне этого года Магнитогорску исполнится 90 лет.

В 2018 году, в год празднования 275-летия станицы Магнитной, на месте будущей скульптуры заложили камень. Место выбрано не случайно. Когда-то там располагались дома станицы, а теперь на их месте возвышаются многоэтажки.

Как сказал сайту «КР» Владимир Сырейщиков, трёхметровая чугунная композиция будет представлять казака, который держит под уздцы лошадь.

Это не первая композиция кыштымского скульптора для Магнитогорска. Как сообщалось на сайте «КР», в 2017 года он изготовил для города памятник «Броневое бюро». Оно появилось при Магнитогорском металлургическом комбинате в 1941 году, и уже через месяц после начала Великой Отечественной войны был обеспечен выпуск прокатного листа броневой стали. В годы войны магнитогорцы «одели» в броню каждый второй советский танк.