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Вандалы разрушили памятник гуманоиду Алёшеньке из Кыштыма, установленный в Пермском крае

Сегодня, 11:16 Категория: Общество
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Фото сайта 59.ru

 

В прошлом году бронзовый памятник кыштымскому гуманоиду установили в селе Молёбка в Пермском крае. До этого скульптура была сделана из дерева и бетона, вандалы ломали её на части. Но и обновлённый памятник простоял меньше года.


На днях вандалы уронили бетонную скульптуру вместе с постаментом. В администрации Кишертского района предполагают, что сделать это можно было лишь при помощи трактора, который пригнали специально.


Напомним, история кыштымского гуманоида началась в 1996 году. Его нашла жительница посёлка Каолиновый, забрала к себе домой, назвала Алёшенькой. По свидетельствам очевидцев женщина даже кормила его. Вскоре она погибла, а неизвестное существо мумифицировалось. Позднее артефакт бесследно пропал. Его биологическую видовую принадлежность так и не удалось установить. По одной из версий Алёшенька был пришельцем.


Почти четверть века исследователи аномальных явлений пытаются разгадать тайну Алёшеньки, проводят в его честь фестивали, устанавливают памятники.

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Теги: Кыштым Молёбка Пермский край гуманойд Алёшенька инопланетянин Алёшенька хорошенький

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