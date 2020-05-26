Вандалы разрушили памятник гуманоиду Алёшеньке из Кыштыма, установленный в Пермском крае

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Фото сайта 59.ru

В прошлом году бронзовый памятник кыштымскому гуманоиду установили в селе Молёбка в Пермском крае. До этого скульптура была сделана из дерева и бетона, вандалы ломали её на части. Но и обновлённый памятник простоял меньше года.



На днях вандалы уронили бетонную скульптуру вместе с постаментом. В администрации Кишертского района предполагают, что сделать это можно было лишь при помощи трактора, который пригнали специально.



Напомним, история кыштымского гуманоида началась в 1996 году. Его нашла жительница посёлка Каолиновый, забрала к себе домой, назвала Алёшенькой. По свидетельствам очевидцев женщина даже кормила его. Вскоре она погибла, а неизвестное существо мумифицировалось. Позднее артефакт бесследно пропал. Его биологическую видовую принадлежность так и не удалось установить. По одной из версий Алёшенька был пришельцем.



Почти четверть века исследователи аномальных явлений пытаются разгадать тайну Алёшеньки, проводят в его честь фестивали, устанавливают памятники.