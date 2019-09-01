В Кыштыме вандалы разрушили памятник воину-десантнику Автор: КР от Вчера, 13:00 Категория: Происшествия 0 Сегодня один из жителей Кыштыма разместил в социальных сетях фотографию скульптуры воина-десантника, которую повредили неизвестные. На фото видно, что вандалы сломали автомат и сбили часть краски с фигуры. – Вряд ли это сделал взрослый человек. Такие действия обнажают проблему нравственного воспитания подрастающего поколения, – сказал сайту «КР» настоятель храма Рождества Христова отец Михаил, тоже служивший в десантных войсках. – Мемориал «Вечный огонь» в нашем городе вандалы гасили несколько раз. Теперь осквернили скульптуру, которая несёт в себе смысл воинского подвига. Всё это делалось сознательно. Очень печальный факт. Как уже сообщалось на сайте «КР», этот памятник был торжественно открыт в День воздушно-десантных войск 2 августа. Его установили около бывшего здания ПЛ-30, где сейчас размещаются несколько организаций, в том числе военкомат и следственный отдел. В следующем году там же планируется установить скульптуру воина-пограничника. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить