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«Онлайн-театр». Сегодня зрителям представят спектакль «Прекрасное Далёко»

Сегодня, 15:58 Категория: Культура
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Сегодня, 20 апреля, в 19:00 Театр драмы имени Наума Орлова представит постановку «Прекрасное Далёко». Это лирическая история о жизни и смерти, о вечных поисках человеческой души. Все действующие лица – ангелы, с именами и без, мечтающие вернуться обратно в жизнь – далёкую и прекрасную.

Напоминаем, театральные постановки доступны в рамках проекта «Online-театр». Подробную афишу вы найдёте на сайте 1obl.tv. Трансляции доступны по ссылке: https://1obl.tv/live/

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Теги: ОТВ Кыштымский рабочий Онлайн-театр

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