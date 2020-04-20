«Онлайн-театр». Сегодня зрителям представят спектакль «Прекрасное Далёко»
Сегодня, 15:58 Категория: Культура
93
0
Сегодня, 20 апреля, в 19:00 Театр драмы имени Наума Орлова представит постановку «Прекрасное Далёко». Это лирическая история о жизни и смерти, о вечных поисках человеческой души. Все действующие лица – ангелы, с именами и без, мечтающие вернуться обратно в жизнь – далёкую и прекрасную.
Напоминаем, театральные постановки доступны в рамках проекта «Online-театр». Подробную афишу вы найдёте на сайте 1obl.tv. Трансляции доступны по ссылке: https://1obl.tv/live/