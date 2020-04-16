Онлайн-театр. Спектакль Челябинского театра драмы имени Наума Орлова
Вчера, 16:33 Категория: Культура
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Сегодня, 16 апреля, в 19:00 Челябинский театр драмы имени Наума Орлова представит спектакль «Девочки с Васильевского острова».
В основу положены как исторические факты и данные статистики, так и воспоминания свидетелей войны, стихи, отрывки из художественных произведений.
Напоминаем, спектакли доступны бесплатно в рамках проекта «Online-театр».
Подробную афишу вы найдёте на сайте 1obl.tv или по ссылке: https://1obl.tv/live/