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Онлайн-театр. Спектакль Челябинского театра драмы имени Наума Орлова

Вчера, 16:33 Категория: Культура
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Сегодня, 16 апреля, в 19:00 Челябинский театр драмы имени Наума Орлова представит спектакль «Девочки с Васильевского острова».

 

В основу положены как исторические факты и данные статистики, так и воспоминания свидетелей войны, стихи, отрывки из художественных произведений.


Напоминаем, спектакли доступны бесплатно в рамках проекта «Online-театр».


Подробную афишу вы найдёте на сайте 1obl.tv или по ссылке: https://1obl.tv/live/

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Теги: Кыштым Кыштымский рабочий ОТВ

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