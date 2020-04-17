Заводовладельцы Кыштыма. Династия Дружининых

Вчера, 11:00 Категория: Культура

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В силу непримиримых противоречий между заводовладельцами, дочерьми купца Льва Расторгуева, в 1850 году было введено двойное управление Кыштымским горным округом. Управляющим со стороны Екатерины Зотовой был назначен титулярный советник Лев Николаевич Деханов. Уполномоченным по делам Марии Харитоновой был Яков Головин, муж её старшей дочери Александры Петровны.

Кыштымский дом, окружённый липами

Но с 26 августа 1853 года, после смерти Якова Григорьевича, Мария Львовна Харитонова доверяет правление заводами зятю, генерал-майору Григорию Васильевичу Дружинину. Он родился 18 августа 1821 года. Окончив Первый кадетский корпус, служил в лейбгвардии Финляндского полка, затем – в Московском пехотном полку. В 1850 году Дружинин обвенчался с Ольгой Петровной Харитоновой, дочерью екатеринбургского купца Петра Харитонова и Марии Расторгуевой – одной из наследниц заводчика Кыштымского горного округа Льва Расторгуева.

Ольга Петровна владела четвертью капитала заводов Кыштымского горного округа.

Практически до конца своей жизни Дружинин оставался доверенным лицом Марии Харитоновой, а после её смерти в 1869 году – Ольги Петровны.

В свой первый приезд в Кыштым он занялся строительством усадьбы на живописном берегу Верхне-Кыштымского пруда. Дом был сложен из отёсанных, массивных лиственничных брёвен. С фасадной части сделали парадный вход, ряды окон украсили резными наличниками. Слева к дому примыкали теплицы и оранжерея. Со стороны пруда усадьбу окружали липы.

Постройка сохранилась до наших дней. Её так и называют – дом Дружининых. В нём находится станция юных туристов «Странник».

Производство, подобное искусству

Ольга Петровна была умна, обладала скромным вкусом, не любила пышности, одевалась в тёмные платья старинного покроя, на голове носила кружевную чёрную наколку. Когда она жила в Санкт-Петербурге, то не забывала уральские традиции: уху и баню, после которой пили квас.

Нужно отдать должное Григорию Васильевичу. За 36 лет он оказал значительное влияние на развитие кыштымских и каслинских заводов. Дружинин был умён, трудолюбив, имел богатый опыт руководителя и хорошее образование. Его привлекало искусство, и он был страстным коллекционером картин, художественной бронзы, фарфора. Из своего дома он создал подобие музея, где каждая вещь являлась произведением искусства.

В Петербурге Григорий Васильевич скупал лучшие работы зарубежных скульпторов, приобретал право на их тиражирование. Своё увлечение предметами старины он применил и на производстве каслинского художественного фигурного литья и выставочную деятельность Кыштымского горного округа. В 1860 году на выставке сельского хозяйства и промышленности местные заводы получили первую золотую медаль. Затем Дружинин участвовал в выставке русской мануфактурной промышленности. После заметного успеха на всероссийском уровне было принято решение об участие во всемирных выставках. Первым таким событием, где Кыштымский горный округ получил серебряную медаль, стала Парижская выставка в 1867 году.

Коллекционный запас Григория Васильевича тогда был недостаточным, поэтому в последующие годы была проделана большая работа по подбору моделей для отливки в чугуне. Спустя три года кыштымские заводы наследниц Расторгуева на Санкт-Петербургской выставке получили золотую медаль. Кроме заводской продукции, наш округ тогда экспонировал ещё и мрамор.

Рекламная кампания XIX века не удалась

На должность управляющего Кыштымским горным округом со стороны Харитоновых в августе 1868 года пригласили Антона Дмитриевича Одинцова. Он окончил Санкт-Петербургскую горную техническую школу, окончил её горным кондуктором первого класса, то есть инженером-технологом.

Антон Дмитриевич прослужил в Кыштымском горном округе 19 лет. Кроме того, он активно участвовал в подготовке к выставкам, издавал брошюры.

После Московской политехнической выставки, где заводы получили золотую медаль, Кыштым представили на Всемирной выставке в Вене. За качественный металл заводам присудили медаль «Преуспеяния».

Воодушевленные успехом, заводовладельцы и администрация Кыштымского округа приняли приглашение на участие в Филадельфийской выставке 1876 года. И вновь продукция горных заводов наследниц Расторгуева была отмечена наградой.

В 1886 году Антон Дмитриевич Одинцов вышел на пенсию.

На Сибирско-Уральской научно-промышленной выставке, проходившей через год в Екатеринбурге, Кыштымский горный округ представляли дочь Екатерины Львовны Зотовой – Клавдия Александровна Меллер-Закомельская и Ольга Петровна Дружинина вместе с мужем. Участие округа в выставке было отмечено большой серебряной медалью. В 1888 году за участие в международной выставке в Копенгагене Кыштымский горный округ получил Почетный диплом.

Но ни успешная выставочная деятельность, ни рекламная кампания были не в силах расширить рынок сбыта. Дело в том, что высокая себестоимость изделий, по сравнению с подобными европейскими или американскими образцами, не давала возможности свободно конкурировать на мировом рынке. Перед Кыштымским округом назрел вопрос модернизации и улучшения системы управления. Много времени уходило на согласование даже второстепенных вопросов среди всех наследников.

Тяжёлая болезнь привела к кончине Григория Васильевича Дружинина. Он умер 18 июля 1889 года от чахотки на даче в Гатчине. После его смерти новым поверенным во всех заводских делах со стороны Ольги Петровны стал их сын Василий. Ольга Дружинина пережила мужа на 13 лет.

Василий Григорьевич Дружинин

Предприятия поделили акционеры

Во избежание дальнейшего дробления наследства было принято решение об общем управлении Кыштымским горным округом, в который входили кыштымские, каслинский, нязепетровский, теченский и шемахинский заводы. Предлагалось разделить имущество на 3360 долей или акций. Правом голоса пользовался тот, кто имел не менее десяти долей. Владельцы могли соединять доли, получив тем самым право голоса. В обязанности Главного правления входил подбор соответствующей кандидатуры на должность Главного управляющего. Таким образом, после длительного раздора в делах владения был найден компромисс. На общем собрании владельцев 27 февраля 1892 года членами Главного правления были выбраны внук Григория Зотова – Николай Александрович Зотов, отставной гвардии корнет, барон Владимир Меллер – Закомельский – внук Екатерины Львовны Зотовой и титулярный советник Василий Дружинин. Главным управляющим был Павел Михайлович Карпинский, назначенный на эту должность ещё в 1887 году.

Материал подготовлен краеведами клуба «Тихое зимовье».