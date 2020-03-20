Заводовладельцы Кыштыма. Золотой век управляющего

Вчера, 12:00 Категория: Культура

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Тит Поликарпович Зотов – один из первых королей золотого дела в России. Он неофициально управлял кыштымскими заводами с 1829 по 1843 годы.

Тит Зотов приходился племянником Григорию Федотовичу Зотову и был моложе его на 20 лет. Родился он в 1795 году в Реже, где отец Поликарп Федотович служил управителем Режевского завода. Тит пошёл по его стопам.

Не жалел деньги на возведение храмов

Среди режевских заводоуправителей он является самой известной фигурой. Под управлением Зотова-младшего завод преобразился: деревянные здания были заменены каменными, в производство введены новые технологии. Будучи крепостным, Тит Зотов, по преданию, откупился за счёт нелегальной добычи золота в окрестностях Режевского завода и, став свободным, начал промышлять золотом по-крупному. Переехал в Екатеринбург, после чего открыл прииски не только на Урале, но и в Сибири.

Тит Зотов неофициально управлял Кыштымским горным округом с 1829 по 1837 год, но в городе не проживал. С 1838 по 1843 год, после того как Пётр Харитонов вместе с Григорием Зотовым были отстранены от заводских дел, он продолжил управление округом по доверенности от Александра Григорьевича Зотова. В «сотоварищи» к Титу был принят ещё один управляющий – Фёдор Егорович Петров.

Оставаясь приверженцем старообрядческой веры, Тит Поликарпович поддерживал связь с отбывающим ссылку дядей Григорием и через него управлял общиной староверов. Денег на строительство церквей не жалел. Значительную часть средств Тит выделил на строительство Успенской единоверческой церкви Режевского завода. Затем направил приличную сумму на изготовление серебряной раки для мощей святого Симеона Верхотурского. Строительство каждого каменного храма обходилось Титу Зотову в 20 тысяч рублей.

Управляющий не обошёл вниманием и Кыштым. Летом 1847 года был заложен «каменный трёхпрестольный единоверческий храм во имя живоначальной Троицы», названный Свято-Троицким храмом.

Свадьбу праздновали год

Со второй половины 40-х годов XIX века Тит Зотов, как и другие уральские предприниматели, столкнулся с конкуренцией сибирских купцов и вынужден был в значительной степени переориентироваться на Южный Урал. Для этого он женил сына на дочери уральского миллионера Аникия Терентьевича Рязанова. По преданию, их свадьба растянулась на целый год – случай в России беспрецедентный. Сорили деньгами по-страшному. Старичок капельмейстер Мещерский рассказывал:

«Как-то у Тита Поликарпыча играли. Он стоит на балконе, а мы в саду играем. Любил русские песни Тит Поликарпыч и за каждую песню бросал с балкона оркестру по сотенной (жалование мастерового за два года): сыграли десять песен и получили тысячу рублей».

Предприниматель стал одним из учредителей компании Зотовы-Рязановы. Компания продвинулась на юг и нацелилась на развитие металлургического производства в «киргизских степях». Но «золотой век» так же неожиданно оборвался, как и начался.

Первым пострадал Тит Зотов, который не умел гнуться: умный, гордый, энергичный, он мог только переломиться – и переломился. Поддержка в столицах от сильных людей обходилась дорого: за каждую услугу, кроме денег, нужно было давать паи и кланяться.

По всем отзывам, Тит был человек замечательный, с открытым характером, с широкой русской натурой. А если и самодурствовал, делал это от недостатка образования и в отместку царившему тогда на Урале бесчисленному горному начальству да своим завистникам.

Миллионы разлетелись быстро. Последние годы жизни Зотов провёл почти в нищете, раздавленный тяжбами, компаньонами и собственной гордостью. Умер Тит Поликарпович 10 марта 1857 года.

Материал подготовлен краеведами клуба «Тихое зимовье».