Заводовладельцы Кыштыма. Наследницы Расторгуева

Вчера, 10:00 Категория: Культура

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Мария Львовна Харитонова

После смерти Льва Расторгуева кыштымские заводы перешли его вдове Анне Федотовне и дочерям Марии Харитоновой и Екатерине Зотовой

Наследницы были молоды и неопытны. Они уговорили взять в свои руки управление предприятиями «опытнейшего и искуснейшего в заводских делах» Григория Фёдотовича Зотова – свёкра Екатерины Львовны.

С рабочими не церемонились

«Александр Зотов совсем не вмешивался в заводские дела, предоставив всё отцу, то же сделал и Харитонов, по отзывам старожилов, человек очень скромный и миролюбивый», – писал Дмитрий Наркисович Мамин‑Сибиряк.

После подавления волнения мастеровых и работных людей в 1822-1823 годах кыштымские заводы были взяты в казённое управление. Официально ими руководил чиновник Тетюев, а фактически негласным управляющим был Григорий Зотов.

После смерти Анны Федотовны заводы остались в равном и нераздельном владении дочерей. Новое обострение ситуации на производстве произошло в 1826-1827 годах. Причиной стал так называемый «бабий бунт» на золотопромывочных фабриках наследников Расторгуевых.

Для расследования причин волнений прибыл флигель-адъютант «Его Императорского Величества» граф Александр Григорьевич Строганов. Николай I возобновил борьбу против раскольников, а кыштымскими заводами как раз управляли староверы. Наши места были одним из центров раскола на Урале.

В рапорте министру финансов граф Строганов писал о «жестокости и тиранстве» на предприятиях и золотых приисках наследниц Расторгуева, о недостатке плат рабочим, об отсутствии больниц и аптек: «Нет следов христианского попечения о людях, которых можно сравнить с каторжными и неграми».

В ссылку за старообрядчество

Отметим, с 1823 года мужья наследниц Пётр Яковлевич Харитонов и Александр Григорьевич Зотов были официально уполномочены на управление заводами. Поэтому «дело Зотова» привело к обвинению и Петра Харитонова, как ответственного лица. Ему приписали участие в жестоком обращении с людьми, покушение на дачу взятки и даже убийство двух крепостных за их намерение подать жалобу.

Харитонов и Зотов наотрез отказались принять единоверие, хотя им обещали прекратить следствие в случае согласия. После десяти лет домашнего ареста 7 января 1837 года обвиняемых отправили в ссылку. Негласной причиной стала приверженность к старообрядчеству.

В ссылке Харитонов жил в финском городе Кексгольм. Он пытался восстановить статус купца первой гильдии, что ему это не удалось. Правда, получилось добиться, чтобы жена и дети получили паспорта соответствующие этому сословию.

Здоровье ссыльного было подорвано. Он умер 31 декабря 1838 года.

Пётр Яковлевич Харитонов

Жили в одном доме, навещали друг друга раз в год

Ещё в 1834 году наследницы Льва Расторгуева – Мария и Екатерина, владевшие к тому времени пятью заводами – Соймановскими, Каслинскими и Кыштымскими золотыми промыслами, создали Главное управление Кыштымских горных заводов. В штат управления были приглашены два управляющих, инженер-металлург, юрист, лесничий. Пополнился штат мастеров, надзирателей, надсмотрщиков, лесников.

В том же году Главное управление получило разрешение на постройку медеплавильного завода на реке Сак-Элга. В апреле 1837-го завод с 12 медеплавильными печами выдал первую медь. Выход был небольшой, руды были с низким содержанием меди. Через пять лет завод закрыли. Причиной могло стать и то, что в Соймановской долине и других местах нашли новые месторождения россыпного золота. Чтобы получить большую прибыль, Главное управление перебросило бывших рабочих Сак-Элгинского медеплавильного завода на добычу золота.

Со времени ссылки Харитонова между сёстрами Марией и Екатериной увеличились раздоры. Одно время они жили на разных половинах Расторгуевского дома в Екатеринбурге. Раз в год для соблюдения приличий обменивались визитами: закладывалась карета, в неё садилась одна из сестёр. Карета огибала дом, останавливалась у подъезда сестры. Пробыв положенное время, тем же порядком возвращалась на свою половину. Вторая сестра таким же образом «отдавала визит».

Заводы на грани банкротства

По сведениям министра юстиции графа Панина, всего с 1823 по 1835 год заводовладелицы выдали 16, а Александр Григорьевич Зотов – ещё восемь доверенностей разным лицам «по разным частям заводского управления». Такая чехарда не способствовала упрочению работе Кыштымских заводов.

В 1840 году сёстры сделали на имение раздельную запись: горные заводы отходили во владение Екатерине Львовне Зотовой, а недвижимость в разных местах в 700 тысяч серебром – шлиссельбургской первой гильдии купчихе Марии Львовне Харитоновой. Запись представили на утверждение министру финансов, который не согласился, и разделение имущества не состоялось.

Тогда Харитонова вновь вступила с сестрой в общее владение, которое продолжалось 18 лет.

В этот период в Пермской губернии было проведено генеральное межевание, в результате которого в документах и топографических картах зафиксированы разукрупненные горные округа, размеры земельных и лесных владений казенных и частных заводов губернии. Все предприятия наследников Расторгуева были объединены в Кыштымский горный округ с центром в посёлке Верхне-Кыштымского завода.

В 1842 году Харитонова обвинила Зотова в том, что он переплатил своей жене из заводских доходов больше, нежели ей, и потребовала предоставить отчёт. Через несколько дней в надворный суд поступил иск Зотовой. Она тоже потребовала от сестры деньги.

Затянувшиеся споры владелиц и делёжка доходов привели к тому, что они фактически прекратили финансирование заводов, поставив их на грань банкротства. Исправник доносил, что рабочие Кыштымских и Каслинского заводов не получали платы за девять, а Нязепетровского и Шемахинского – за шесть месяцев.

В 1843 году вновь появилось казённое управление заводами Кыштымского горного округа. Управляющим предписывалось все металлы продавать с ведома Горного правления и вырученные деньги обращать на продолжение заводского действия и на уплату казённых долгов. Было позволено отчислять только 280 рублей на содержание екатеринбургского дома, принадлежавшего заводовладелицам.

В условиях полного казённого присмотра, фактически устранившего сестёр от распоряжения финансами, дела Кыштымских заводов стали поправляться.

Материал подготовлен краеведами клуба «Тихое зимовье»

Продолжение следует…