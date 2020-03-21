Заводовладельцы Кыштыма. Знаток горного дела

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Григорий Федотович Зотов управлял заводами

Кыштымского горного округа с 1823 по 1837 год

После смерти Льва Расторгуева наследники доверили управление кыштымскими заводами Григорию Зотову. Он приходился свёкром одной из дочерей заводовладельца – Екатерины.

В начале 30-х годов XVIII века старший сын Никиты Демидова – Акинфий перевёл на Невьянский завод семью Петра Зотова, тульского крепостного служителя, родоначальника уральской ветви семьи. У Петра было пятеро сыновей. У старшего – Федота выросли трое детей: Поликарп, Григорий и Савва.

О заводах хлопотал, но свободы не имел

Григорий Федотович Зотов, в отличие от большинства крепостных, принадлежал к элите заводского общества – сословию приказных служителей. Однако положение приказчиков было противоречивым. Они отвечали за работу предприятий, приносящих заводовладельцам огромные прибыли, но не имели свободы.

Григорий Зотов некоторое время служил поверенным в Перми, хлопотал за интересы заводовладельца в коридорах губернской власти. В 1790 году был замечен после сплава на барках по реке Чусовой продукции Уткинского завода, производящего кричное железо. В 1796-м занимался делами по возведению дома промышленников, контролировал поставки железа для строительства. О себе он говорил, что родился и вырос на заводе, горное дело изучал на практике, первоначально работал кричным мастером. В 1798 году Григорий Зотов был переведён с Уткинского завода в главное Верх-Исетское правление. Вёл дела по доверенностям. В 1801 году его назначили главным приказчиком Верх-Исетского завода. Двадцать лет управления принесли свои плоды. Деревянные здания сменили каменными, обновили оборудование, построили механическую фабрику для изготовления паровых двигателей. На Урале было освоено бронзолитейное производство. Появилась новая продукция – листовое кровельное железо, по изящности, доброте, чистоте, ровности, лёгкости, гибкости превосходное, которое без всякой покраски «по сто лет на крыше стояло». Кровельное железо Верх-Исетского завода завоевало рынки Западной Европы и Америки.

Григорию Зотову приписывалось несколько нововведений. К примеру, устройство по полировке ядер, созданное в разгар Отечественной войны 1812 года. Есть версия, что он подсмотрел устройство на другом заводе, поэтому по итогам проверки не был признан изобретателем, но, учитывая проявленное рвение, ему присудили медаль «За усердие».

В качестве благодарности за достигнутые успехи на ВерхИсетском заводе Григорию Зотову была дарована вольная. За заслуги отца на волю отпустили и его 12-летнего сына Александра. Впоследствии Зотов-младший женился на Екатерине, дочери богатого купца и владельца кыштымскими заводами Льва Расторгуева. Союзу двух семей способствовала общая вера. Отец невесты, как и Григорий Зотов, был одним из лидеров местной старообрядческой общины.

Желающие бунтовать получили «урок»

После смерти Льва Расторгуева наследство получили вдова Анна Федотовна и дочери Мария и Екатерина. Наследницы и их мужья были очень молоды и неопытны в заводских делах. Фактически управлением занялись приглашённые для этого Григорий Федотович и его племянник Тит Поликарпович.

Расторгуевские заводы достались Зотову не в лучшем состоянии. Голодные годы, невыплата жалований, самодурство приказчиков привели к самому крупному в XIX веке на Урале волнению рабочих и прикреплённых к заводам крестьян под руководством Клима Косолапова. Их пришлось усмирять военной командой из трёх тысяч солдат.

Новый управляющий начал с того, что решил «проучить людишек» за восстание – ужесточил требования к рабочим: «Умеете бунтовать, сумейте лучше работать!» Григорий Федотович установил небывало большие «уроки» выработки, ввёл изощрённые методы телесного наказания за их невыполнение: вместо розг – палки и ременные кнутья, невзирая на пол и возраст. 200-300 ударов палками считалось «обычным понудительным средством к прилежной работе», после чего провинившиеся не могли подняться.

Как Карабаш стал центром производства меди

В это же время в Кыштымском горном округе, как и на всём Урале, происходил подъём золотодобывающего промысла. Разведочные работы в районе Кыштымского и Каслинского заводов увенчались обнаружением россыпного золота и открытием новых приисков. Григорий Зотов основал выселок, названный Соймановским прииском, который в дальнейшем вырос в крупнейший центр производства меди – город Карабаш.

В 1824 году управляющий первым внедрил на Каслинском заводе немецкую технологию художественного литья. В качестве первых образцов использовались немецкие отливки, привезённые им из Берлина.

Во время путешествия по Уралу император Александр I осмотрел Верх-Исетский завод. Узнав, что предприятие доведено до совершенства управляющим, бывшим крепостным, пожелал познакомиться с ним лично. В ходе беседы Александр I был впечатлён Зотовым. На другой день, во время обеда, император спросил у главного горного чиновника на Урале, почему тот не представил ему настолько сведущего в горном промысле человека. Тот ответил, что управляющий не относится к числу местных граждан. На что Александр I заметил: «Очень жаль, что здешнее горное начальство доселе не обратило внимания на столь опытного в горном деле и столь полезного человека. В продолжение одного часа я узнал от него гораздо более о положении здешнего края, нежели во всё моё путешествие по Уралу!»

Восхищённый Александр I писал о Зотове императрице: «В первый раз в жизни я встретил мужика с таким светлым умом и опытностью во всех отраслях горного искусства». В записках лейб-хирурга Тарасова, сопровождавшего императора, описана внешность Григория Зотова: «наружность и осанка обличала светлый натуральный ум, сильный характер… Орлиные глаза его показывали необыкновенную проницательность; разговор о делах серьёзных… состоял из афоризмов. Высокий рост, атлетическое сложение, окладистая борода, курчавые с проседью волосы и особенное приличие в обращении – невольно возбуждали к нему внимание и уважение».

Крепостные души на дне пруда

Огромный опыт Григория Зотова принёс свои плоды в Кыштымском горном округе. На заводах он провёл замену соснового угля на берёзовый, что значительно сократило расход топлива и улучшило качество чугуна и получаемого железа.

«Горный журнал» в 1832 году в статье «Плавка железных руд на Кыштымских заводах» отметил, какие улучшения были проведены Зотовым в округе, в том числе: «Плавильное производство можно поставить в пример всем прочим заводам империи. Полезно знать, какими средствами доведена плавка до такого совершенства, что на каждый пуд угля проплавляется два пуда руды и выплавляемого более пуда чугуна».

На Верхне-Кыштымском заводе были установлены отделочные молоты и раскатные машины для листового железа. До этого сортовое железо практически не производилось, поэтому данное нововведение рассматривается как расширение и улучшение железоделательного производства в округе.

В 1826-1827 годы на Соймановским золотом прииске произошёл так называемый «Бабий бунт». Он стал одной из причин внимания к Зотову со стороны властей. Во время расследования граф Строганов приказал спустить воду в заводском пруду. На дне нашли множество человеческих костей и ещё «свежие» тела. Была загублена не одна сотня крепостных душ.

Из воспоминаний охранника завода Ивана Лагутина: «Скоропостижно умерших не то в цехе, не то в кабинете начальника не выдавали родственникам, а зашивали в рогожные кули и спускали в пруд, расположенный недалеко от завода. Бывало, из мешков, которые приходилось таскать и мне, сочилась кровь…»

Было даже «специальное кладбище хорошо забитых» в Соймановских золотых промыслах. Строганов отметил, что управляющий значительно увеличил добычу золота и усовершенствовал выплавку железа «не заведением новых машин или особенными средствами, а несоразмерным усилением работ, жестокостями и тиранством».

Десятилетие под домашним арестом

После обвинения Григорий Зотов был посажен под домашний арест в доме сына. Находясь под надзором около десятилетия, он пытался затянуть расследование с помощью апелляций, жалоб на здоровье и прочих ухищрений. Часть обвинений против него попала под амнистию или была отвергнута за недостаточностью улик.

Кыштымские заводы были одним из центров раскола на Урале. Когда министр внутренних дел доложил Николаю I о значительном участии Зотова в общине старообрядцев, император приказал: «Лишив медалей и доброго имени, сослать на жительство в Кёксгольм». Григорий Зотов был отправлен в ссылку 7 января 1937 года вместе с заводчиком Петром Харитоновым, который, вероятно, и не участвовал наравне с Зотовым в угнетении людей, но должен был ответить согласно своей должности. Харитонов был женат на Марии, старшей дочери Расторгуева и был официально уполномочен на управление заводами.

После громкого судебного процесса Зотов за свою жестокость получил в народе прозвище «кыштымский зверь». Но вместе с этим вошёл в историю Кыштыма и Урала как большой знаток горного дела, умелый организатор производства, основоположник каслинского художественного литья и города Карабаша.

Для сведения

По ревизии 1816 года в Кыштымском округе было зарегистрировано 2810 мужчин и 3038 женщин, при Верхне-Кыштымском заводе для обучения детей имелась школа, в ней был один учитель и 19 учеников. По сведениям местной заводской конторы, в 1833 году при кыштымских заводах выплавлено чугуна в год 195814 пудов, железа – 100631 пуд. На предприятиях были доменные печи, каменные молотовые и кузнечные фабрики, слесарня, столярная и машинная фабрики, амбары, сторожки. Деревянных домов при Верхне-Кыштымских заводах – 649, на Нижнем – 83, в селе Рождественском с деревнями – 405.

Материал подготовлен краеведами клуба «Тихое зимовье».