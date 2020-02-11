История Кыштыма. Владения золотопромышленника

Вчера, 16:53 Категория: Культура

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Владелец Кыштымских заводов Л. И. Расторгуев.

Начало XIX века

В рамках тематических страниц «Дореволюционный заводской Кыштым» продолжаем рассказ о первых заводовладельцах нашего города. В 1809 году племянник Никиты Никитича Демидова-младшего – Пётр Григорьевич продал Кыштымские и Каслинский заводы купцу Льву Ивановичу Расторгуеву.

Монастырь на берегу озера Анбаш

Лев Иванович родился в 1769 году. Родом он был из поволжских старообрядцев. На Урале его знали как вольского купца и поверенного знаменитого винного откупщика Василия Злобина.

За счёт спаивания, обсчёта и обмана людей сколотил он себе немалое состояние. В Екатеринбурге взял на откуп право торговли спиртным в целой округе, открыл на Урале сразу 100 кабаков и нажил миллионное состояние. Жадность Расторгуева потянула его к новым богатствам.

В Екатеринбурге Лев Иванович купил «деревянного строения дом со службами». Обратился в городскую думу за разрешением на строительство каменного дома. Возведение началось в конце XVIII века по проекту итальянского архитектора Томмазо Адамини. Было построено два дома, в том числе флигель «глаголем» в два этажа с бельведером и оранжереей. Позже появились ещё два флигеля на Вознесенской улице и «внутренний» – во дворе. По своему архитектурному великолепию усадьба на северном склоне Вознесенской горки считалась лучшей в Екатеринбурге.

В 1808 году Расторгуев купил Нязепетровский завод и, будучи старообрядцем, сделал его центром раскола. Около Каслинского завода на берегу озера Сунгуль построил мужской раскольничий монастырь, а после покупки у Петра Демидова Кыштымских заводов возвёл женский монастырь с четырьмя скитами на озере Анбаш.

По прибытии в Кыштым Расторгуев сразу же распорядился оставить прежним размер заработка, но ограничить выдачу продовольствия. «Плохо работают, а много едят», – негодующе сказал он после проверки конторской книги.

Для дочери – усадьба по статусу

Со временем Лев Иванович собрал пять предприятий Демидова в свои руки, прикупив ещё и Шемахинский завод, недостроенный Никитой Никитичем-старшим рядом с Сорокинской пристанью на реке Уфе. Расторгуев достроил его. Так старообрядец-беспоповец оказался собственником огромного Кыштымского горного округа. Главная контора до 1834 года первоначально находилась в Каслинском заводе, затем – в Кыштымском. По сообщению приказчиков Главной Каслинской конторы, в 1823 году Расторгуев «ввёл отливку посуды... и обратил железо в сорта, общую потребность удовлетворяющие полезнее полосного».

Лев Иванович был женат на Анне Федотовне Коробковой. У супругов было двое детей – Мария и Екатерина. Дочери вышли замуж за представителей двух известных в Екатеринбурге старообрядческих родов: Мария – за купца первой гильдии Петра Яковлевича Харитонова, Екатерина – за сына негласного управляющего Кыштымского горного округа Григория Федотовича Зотова – казанского купца первой гильдии Александра Григорьевича Зотова.

В начале XIX века Расторгуев взялся за перестройку в Кыштыме Белого дома для Екатерины. Он счёл «барский дом» слишком скромным, не соответствующим статусу. Старшей дочери предназначалась усадьба в Екатеринбурге.

Усадьба Демидова-Расторгуева «Белый дом».

Кыштым. Фото начала ХХ века

Не пережил подмену золотого песка

Первые годы владения Расторгуева Кыштымским заводом пришлись на период Отечественной войны 1812 года. Постановлением Государственного Совета было решено «занять частные заводы отливкою артиллерийских снарядов». Несмотря на трудности освоения новой продукции, большинство военных заказов выполнялись досрочно.

В 1812 году приказчик Григорий Иванович Блиновсков, отличавшийся жестокостью в управлении, обнаружил золото в Соймановской долине. Очень скоро оно потекло рекой в руки Расторгуева. Всего у заводовладельца со временем стало 11 золотосодержащих рудников.

Шемахинский завод начал выдавать железо в 1814 году. Мастеровых и рабочих туда переселяли с кыштымских и каслинского предприятий. Была создана якорная фабрика, где делали якоря и сортовое железо из чугуна, привозимого из Нязепетровска.

В 1822-1823 годах на наших заводах произошли крупные волнения, которые закончились ссылкой многих мастеровых. Это имело роковое значение для Расторгуева. Во время карательной экзекуции в феврале 1823 года золотопромышленник Лев Иванович скоропостижно скончался в Екатеринбурге от апоплексического удара, оставив жене и дочерям богатое наследство.

Анна Федотовна недолго пережила мужа, скончавшись в 1825 году.

Сохранилась легенда о смерти Расторгуева: насыпав мешок золотого песка, он отправился в Екатеринбург, чтобы сделать заявку на свои золотые прииски. Остановился у свата Зотова, который, напоив гостя до бесчувствия, два пуда золотого песка заменил на речной. Проснувшись утром, Расторгуев понял, какую злую шутку сыграл с ним сват, пришёл в дикую ярость, и его моментально настиг удар, от которого он и скончался.

За расторгуевский период управление заводами не претерпело каких-либо серьёзных изменений. Всё практически оставалось, как при Демидове. Лев Иванович постоянно проживал в Екатеринбурге, управление заводами было вверено управляющему и приказчикам. Управляющим был родственник заводовладельца Яков Семёнович Расторгуев, слабохарактерный и малоопытный в заводском деле человек.

Материал подготовлен членами клуба краеведов «Тихое зимовье».

Продолжение следует…