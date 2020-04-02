Жители Кыштыма могут получить в подарок книгу за интересные идеи о том, чем заняться дома

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На сайте администрации Кыштымского городского округа объявлено о начале фотоконкурса «Лучше дома».

Главный приз – уникальное издание «Прогулки по Кыштыму». Книга выпущена ограниченным тиражом и не продаётся.

Чтобы принять участие в конкурсе необходимо прислать в личные сообщения группы «Кыштым» ВКонтакте фотографию на тему «Как вы и ваша семья интересно проводите время дома». При размещении фото у себя на странице указать хештег #лучшедома@kyshtymgov.

Приём работ продолжается до завтра, 3 апреля. После чего они будут размещены в группе «Кыштым». Победителя определят открытым голосованием.