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Жители Кыштыма могут получить в подарок книгу за интересные идеи о том, чем заняться дома

Сегодня, 16:32 Категория: Культура
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На сайте администрации Кыштымского городского округа объявлено о начале фотоконкурса «Лучше дома».
Главный приз – уникальное издание «Прогулки по Кыштыму». Книга выпущена ограниченным тиражом и не продаётся.
Чтобы принять участие в конкурсе необходимо прислать в личные сообщения группы «Кыштым» ВКонтакте фотографию на тему «Как вы и ваша семья интересно проводите время дома». При размещении фото у себя на странице указать хештег #лучшедома@kyshtymgov.
Приём работ продолжается до завтра, 3 апреля. После чего они будут размещены в группе «Кыштым». Победителя определят открытым голосованием.

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Теги: Кыштым Прогулки по Кыштыму Лучше дома Конкурс

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