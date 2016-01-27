Русская медная компания подарила Кыштыму уникальную книгу

Автор: КР от Вчера, 17:53 Категория: Экономика и бизнес

Завтра в Кыштым поступят первые сто экземпляров уникальной книги об истории и достопримечательностях города. Информационно насыщенное и прекрасно иллюстрированное издание «Прогулки по Кыштыму» выходит в просветительской серии «Национальное достояние России» в екатеринбургском издательстве «Банк культурной информации» под эгидой ассоциации клубов ЮНЕСКО.

Над книгой работала творческая группа «Раритет» – писатель Вячеслав Лютов и краевед Олег Вепрев. Авторы утверждают, что материала, собранного в процессе работы, хватит, как минимум, ещё на два тома, рассказывающих об интересных местах Кыштыма. Мечту о трилогии лелеет и глава округа Людмила Шеболаева:

– Издание книги тиражом в 5000 экземпляров обошлось без малого в три миллиона рублей. Мы очень признательны Русской медной компании и входящему в её состав Кыштымскому медеэлектролитному заводу, взявшему на себя все эти расходы. Сейчас мы ищем возможности для того, чтобы войти в федеральную образовательную программу и получить федеральный грант на выпуск двух других томов этой же серии.

По словам Людмилы Шеболаевой, в первую очередь книгу получат те, кто помогал в работе над ней, чьи имена упомянуты в вошедших в неё очерках. Кроме того, тысяча экземпляров будет передана в распоряжение Кыштымского медеэлектролитного завода. Разумеется, альбомы-исследования поступят во все библиотеки округа. Остальные экземпляры станут основой для специального подарочного фонда и будут вручаться гостям и жителям город.