Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » Русская медная компания подарила Кыштыму уникальную книгу

Русская медная компания подарила Кыштыму уникальную книгу

Автор: КР от Вчера, 17:53 Категория: Экономика и бизнес

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

Завтра в Кыштым поступят первые сто экземпляров уникальной книги об истории и достопримечательностях города. Информационно насыщенное и прекрасно иллюстрированное издание «Прогулки по Кыштыму» выходит  в просветительской серии «Национальное достояние России» в екатеринбургском издательстве  «Банк  культурной информации» под эгидой ассоциации клубов ЮНЕСКО.  

 

Над книгой работала творческая группа «Раритет» – писатель  Вячеслав Лютов и краевед Олег Вепрев. Авторы утверждают, что материала, собранного в процессе  работы, хватит, как минимум, ещё на два тома, рассказывающих об интересных местах Кыштыма.  Мечту о трилогии лелеет и глава округа Людмила Шеболаева:

 

– Издание книги тиражом в 5000 экземпляров обошлось без малого в три миллиона рублей. Мы очень признательны Русской медной компании и входящему в её состав Кыштымскому  медеэлектролитному заводу, взявшему на себя все эти расходы. Сейчас мы ищем возможности для того, чтобы войти в федеральную образовательную программу и получить федеральный грант на выпуск двух других томов этой же серии.

 

По  словам Людмилы Шеболаевой,  в первую очередь книгу получат те, кто помогал в работе над ней, чьи имена упомянуты в вошедших в неё очерках. Кроме того, тысяча экземпляров будет передана в распоряжение Кыштымского медеэлектролитного завода. Разумеется, альбомы-исследования поступят во все библиотеки округа. Остальные экземпляры станут основой для специального подарочного фонда и будут вручаться гостям и жителям город.

Комментарии:

Добавить
Цитата
  • Группа: Посетители
  • Регистрация: 27.01.2016
  • Статус: Пользователь offline
  • 43 комментария
  • 0 публикаций
А почему так мало экземпляров отпечатали. Я бы купил. 600 руб за хорошую книгу не такая уж высокая цена. РМК молодцы. Не только загрязняют регионы своего присутствия, но и пытаются это компенсировать. Вопрос в другом, равноценно ли?
 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter