В Кыштыме за несанкционированные свалки мусора будут штрафовать

Автор: КР от Вчера, 15:30 Категория: Общество

Со вчерашнего дня жители Кыштымского городского округа могут сообщать информацию о мусорных свалках по телефону 4-01-00 или через социальную сеть ВКонтакте в личные сообщения группы «МЧС Аргаяш, Кыштым, Карабаш».

Как сказал сайту «КР» начальник отдела надзорной деятельности № 16 Михаил Сумин, первые из этих сообщений уже отработаны. Граждане или юридические лица, на чьей территории обнаружены мусорные завалы, будут привлечены к административной ответственности по статье 20.24 Кодекса об административных правонарушениях.

Напомним, запрет на свалки горючих отходов на территориях поселений и городских округов, на объектах садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан прописан в пункте 19 Правил противопожарного режима.