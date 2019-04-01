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В Кыштыме за несанкционированные свалки мусора будут штрафовать

Автор: КР от Вчера, 15:30 Категория: Общество

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Со вчерашнего дня жители Кыштымского городского округа могут сообщать информацию о мусорных свалках по телефону 4-01-00 или через социальную сеть ВКонтакте в личные сообщения группы «МЧС Аргаяш, Кыштым, Карабаш».

 

Как сказал сайту «КР» начальник отдела надзорной деятельности № 16 Михаил Сумин, первые из этих сообщений уже отработаны. Граждане или юридические лица, на чьей территории обнаружены мусорные завалы, будут привлечены к административной ответственности по статье 20.24 Кодекса об административных правонарушениях.

 

Напомним, запрет на свалки горючих отходов на территориях поселений и городских округов, на объектах садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан прописан в пункте 19 Правил противопожарного режима.


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