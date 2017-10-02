Книга о Кыштыме челябинских писателей Вячеслава Лютова и Олега Вепрева признана лучшим краеведческим изданием Южного Урала

Автор: КР от Вчера, 15:36 Категория: Культура

Челябинский писатель Вячеслав Лютов работал над книгой "Прогулки по Кыштыму" почти год.

Книге «Прогулки по Кыштыму», изданной к 260-летию нашего города на русском и английском языках, присуждено первое место в номинации «Лучшее краеведческое издание популярного характера» на областном конкурсе «Южноуральская книга – 2017».

Конкурс проводился с пятого по седьмое октября Челябинской областной научной универсальной библиотекой при поддержке регионального министерства культуры и Законодательного Собрания Челябинской области. В нём приняли участие более тридцати издательств и типографий и 30 авторов из Челябинской области, Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Новосибирска.

Жюри были представлены 215 изданий, подготовленных за последний год. Это книги, журналы, ноты, карты и многое другое. В рамках программы выставки «Южноуральская книга – 2017» в Челябинске прошла и презентация книги «Прогулки по Кыштыму».

Альбом-исследование «Прогулки по Кыштыму», как назвали книгу её составители, был отпечатан тиражом в пять тысяч экземпляров. Однако заполучить это уникальное издание могут далеко не все: в продаже его нет.

Пятнадцать таких альбомов-исследований пополнили фонд краеведческой литературы в центральной городской библиотеке имени Бориса Швейкина.

Как сказала сайту «КР» заведующая центром социально значимой информации Лариса Горбунова, «Прогулки по Кыштыму» пользуются очень большим спросом. Некоторые жители нашего города приходят в читальный зал библиотеки каждый день, пока не дочитают книгу до конца.

– Вся эта неделя у нас проходит под знаком декады молодёжной книги, –говорит Лариса Григорьевна. – В пятницу мы подведём итоги, и самый активный участник декады получит в подарок книгу «Прогулки по Кыштыму».

Напомним, это достойно оформленное и красочно иллюстрированное издание о Кыштыме вошло в серию «Национальное достояние России». Над альбомом-исследованием работали челябинские писатели Вячеслав Лютов и Олег Вепрев, а также работники Кыштымского историко-революционного музея, краеведы и фотографы. Все расходы на издание книги взяла на себя Русская медная компания.