Олег Газманов отменил свои концерты, в том числе и выступление в Кыштыме

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Напомним, 4 апреля известный исполнитель, заслуженный артист России Олег Газманов должен был стать гвоздём праздничной программы в Кыштыме в честь 60-летия радиозавода. Однако из-за угрозы распространения коронавируса певец отменил все свои концерты на ближайшее время.

Так, без гастролей музыканта останется Екатеринбург и Санкт-Петербург. Пока его выступления в крупных городах перенесены на лето.

Как сказал сайту «КР» директор Дворца культуры «Победа» Владимир Гузынин, к празднованию юбилея предприятия всё готово. Однако по объективным обстоятельствам концерт на площади перед ДК перенесён на неопределённый пока что срок.