Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

Олег Газманов отменил свои концерты, в том числе и выступление в Кыштыме

Сегодня, 15:25 Категория: Культура
1 040
0

 

Напомним, 4 апреля известный исполнитель, заслуженный артист России Олег Газманов должен был стать гвоздём праздничной программы в Кыштыме в честь 60-летия радиозавода. Однако из-за угрозы распространения коронавируса певец отменил все свои концерты на ближайшее время.

 

Так, без гастролей музыканта останется Екатеринбург и Санкт-Петербург. Пока его выступления в крупных городах перенесены на лето.

 

Как сказал сайту «КР» директор Дворца культуры «Победа» Владимир Гузынин, к празднованию юбилея предприятия всё готово. Однако по объективным обстоятельствам концерт на площади перед ДК перенесён на неопределённый пока что срок.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым Олег Газманов радиозавод юбилей

Похожие публикации:

В Кыштыме руководство ДК «Победа» на неопределённый срок перенесло все концерты и досуговые мероприятия

В Кыштыме отменён большой концерт

В Кыштыме выступит Олег Газманов

Полицейские Кыштыма не пропустят пьяных на концерты в Тайгинке

В Кыштыме в День металлурга выступит Александр Маршал

Комментарии:

Добавить