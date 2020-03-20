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В Кыштыме руководство ДК «Победа» на неопределённый срок перенесло все концерты и досуговые мероприятия

Сегодня, 13:37 Категория: Культура
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И первым под перенос попал традиционный конкурс «Мисс радиозаводчанка», который был запланирован на 27 марта.

 

В апреле Дворец культуры «Победа» должен был стать концертной площадкой для известных ансамблей и звёзд российской эстрады. Однако в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции весь репертуарный план пришлось отменить.

 

Назначенный на 5 апреля концерт народного ансамбля «Митрофановна» перенесён на неопределённый срок. Не выступят в апреле на кыштымской сцене и популярные исполнители – Игорь Тальков-младший и Витас.

 

Пока ничего не сообщается о выступлении Олега Газманова на праздновании Дня рождения радиозавода, как, впрочем, и о самом праздновании. Мы будем следить за развитием событий.

 

Что касается возврата приобретённых на концерты билетов. По всем вопросам можно обращаться в кассу ДК «Победа».

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Теги: Кыштым ДК Победа концерты отмена коронавирус

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