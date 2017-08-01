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Полицейские Кыштыма не пропустят пьяных на концерты в Тайгинке

Автор: КР от Вчера, 18:31 Категория: Общество

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Охранять общественный порядок во время праздничной программы в честь 75-летнего юбилея этого посёлка в предстоящее воскресенье будут 60 сотрудников кыштымской полиции. Как сообщила сайту «КР» её пресс-секретарь Светлана Дятлова, на вечерний концерт с участием московских звёзд нетрезвые точно не попадут.

 

Распивать спиртные напитки там, как и в любом другом общественном месте, запрещено. Кроме того, в день юбилея Тайгинки местные магазины не будут продавать алкоголь.

 

Сегодня полицейские обследуют территорию празднования на предмет террористической угрозы. Завтра ту же самую зону проверит и специально обученная собака из озёрской кинологической службы.

 

  Напомним, помимо творческих коллективов Кыштыма, на празднике выступят московские гости – куплетист Николай Бандурин, группа «Белый день» и поп-группа «На-На».

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