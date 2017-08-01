Полицейские Кыштыма не пропустят пьяных на концерты в Тайгинке
Автор: КР от Вчера, 18:31 Категория: Общество
Охранять общественный порядок во время праздничной программы в честь 75-летнего юбилея этого посёлка в предстоящее воскресенье будут 60 сотрудников кыштымской полиции. Как сообщила сайту «КР» её пресс-секретарь Светлана Дятлова, на вечерний концерт с участием московских звёзд нетрезвые точно не попадут.
Распивать спиртные напитки там, как и в любом другом общественном месте, запрещено. Кроме того, в день юбилея Тайгинки местные магазины не будут продавать алкоголь.
Сегодня полицейские обследуют территорию празднования на предмет террористической угрозы. Завтра ту же самую зону проверит и специально обученная собака из озёрской кинологической службы.
Напомним, помимо творческих коллективов Кыштыма, на празднике выступят московские гости – куплетист Николай Бандурин, группа «Белый день» и поп-группа «На-На».
Комментарии
Не называйте свои адреса! Жителей Кыштыма предупреждают о подозрительных звонках (Гость Катерина)
Такие звонки были и в Верхнем Уфалее >>>
Житель Кыштыма отсудил у магазина крупную сумму за дефектную мебель (Девочка в пижаме в горошек.)
[/quote] [quote=Мальчик в полосатой пижаме][quote=Антон_Усков]Добрый день. Хочу сказать, что Александр Олегович -не единственный, кто высуживал деньги у этой фирмы. Ещё я и Ушакова О.Е. это делали, а >>>
Житель Кыштыма отсудил у магазина крупную сумму за дефектную мебель (uristalex)
А с каких это пор журналисты должны согласовывать с кем бы то ни было свои статьи, если информация взята из официального источника? И что в официальном источнике дали искажённую информацию А с каких >>>
Житель Кыштыма отсудил у магазина крупную сумму за дефектную мебель (Мальчик в полосатой пижаме)
Так-то никто никого не пиарит. Задали вопрос - получили ответ! В самой статье ни слова о юристе. После такого "самопиара" отпадает всякое желание обращаться к тов. Ускову! >>>
Житель Кыштыма отсудил у магазина крупную сумму за дефектную мебель (Антон_Усков)
Добрый день. Хочу сказать, что Александр Олегович -не единственный, кто высуживал деньги у этой фирмы. Ещё я и Ушакова О.Е. это делали, а пиарят только Карнаухова. Хотя, Александр - молодец, но надо в >>>
Все комментарии