Полицейские Кыштыма не пропустят пьяных на концерты в Тайгинке

Городская афиша

19 августа

В Центральной городской библиотеке имени Бориса Швейкина состоится литературная встреча "Памяти Виктора Толокнова"

Начало в 12 часов.

13 августа

На площадке перед Тайгинским горно-обогатительным комбинатом состоится концерт поп-группы "На-На", посвящённый 75-летию посёлка. Шоу завершится праздничным фейерверком.

Начало в 21:30

13 августа

В Тайгинке на площади перед Домом культуры состоится праздничный концерт, посвящённый 75-летнему юбилею посёлка. В программе выступление творческих коллективов Кыштыма, а также куплетиста, автора-исполнителя, заслуженного артиста России Николая Бандурина и группы "Белый день".

Начало в 18 часов.

13 августа

В посёлке Тайгинка будет организована детская игровая программа с участием ростовых кукол. Мероприятие пройдёт в рамках празднования 75-летия посёлка.

Начало в 12 часов.

12 августа

В физкультурно-спортивном комплексе пройдут спортивные мероприятия, посвящённые Дню физкультурника: мастер-класс по боксу, показательные выступления по спортивному туризму, матчевая встреча по футболу.

Начало в 11 часов.

12 августа

В физкультурно-спортивном комплексе на улице Малышева, 60 пройдёт турнир по спортивной игре в дартс среди ветеранов.

Начало в 10 часов.

12 августа

В Кыштыме пройдёт очередная экскурсия в рамках проекта Центра развития туризма Кыштымского городского округа "Встречи в городе". В центре внимания - Храм Сошествия Святого Духа на Апостолов на улице Садовой.

Начало в 13 часов.