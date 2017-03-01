В Кыштыме в День металлурга выступит Александр Маршал
Автор: КР от Сегодня, 16:46 Категория: Общество
Уже известно, кто из звёзд российской эстрады станет гвоздём праздничной программы в День металлурга в этом году. В Кыштыме и в Карабаше этот профессиональный праздник будет отмечаться в третью субботу июля – 15-го числа. Уже давно зародилась традиция на День металлурга приглашать в Кыштым известных артистов. В нашем городе уже выступали Филипп Киркоров, Валерия, Лариса Долина, Анжелика Варум и Леонид Агутин, Кристина Орбакайте, Олег Газманов, Валерий Меладзе... В прошлом году приезжал Денис Майданов.
Как сказал сегодня сайту «КР» заместитель генерального директора по общим вопросам КМЭЗ Владимир Сёмин, в Кыштыме во втором отделении концерта на площади перед ДК металлургов выступит Александр Маршал. До него публику будут разогревать творческие коллективы из Екатеринбурга и Челябинска.
А в Карабашском городском округе в этот же вечер выступит группа «Дискотека Авария».
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