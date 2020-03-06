В Кыштыме прошёл конкурс красоты среди работников детского сада № 5

Сегодня, 16:40 Категория: Культура

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Конкурс «А ну-ка, девушки!» раньше уже проводился в детском саду № 5. Затем был сделан перерыв на несколько лет, но в этом году в преддверии 8 Марта было решено возродить дружеские состязания между коллегами.

За победу боролись младшие воспитатели, кухонные работники и старшая медсестра.

Как сказала сайту «КР» заместитель заведующей Наталья Анатольевна Колегаева, в творческих и профессиональных конкурсах среди года обычно участвуют только воспитатели, а для остальных работников подобное не проводится, хотя они не менее талантливы. Поэтому конкурс «А ну-ка, девушки!» был посвящён именно им.

Участницы представили визитные карточки, дефилировали, танцевали, сервировали столы.

В результате победу одержала Екатерина Трофимова. Титул «Звезда танцпола» завоевала Наталья Грибанова, в номинации «Грация» награду получила Ольга Трифонова, «Открытием года» жюри назвали Ольгу Шарабину. Приз зрительских симпатий и титул «Эрудит» завоевала Татьяна Коробейникова, а Екатерина Ганиева получила диплом в номинации «Этикет».

Подробности – в следующем выпуске газеты «Кыштымский рабочий».