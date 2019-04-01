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Жительница Кыштыма завоевала титул «Мисс шарм» среди военнослужащих

Автор: КР от Вчера, 14:26 Категория: Общество

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В Озёрске прошёл конкурс профессионального мастерства «Леди очарование в погонах-2019» среди женщин-военнослужащих. Наш город представила сержант воинской части 3445 Мариям Шаронова. За победу боролись также девушки из Трёхгорного, Миасса, Снежинска и Озёрска.

 

– Я служу больше года, – сказала сайту «КР» Мариям. – Безумно люблю и уважаю своих сослуживцев, и не могла отказаться от предложения принять участие в конкурсе. Для меня это огромная честь – представлять свою воинскую часть.

 

В 2015 году девушка одержала победу в конкурсе «Краса студенчества» в Кыштыме – она тогда была студенткой кыштымского филиала Южно-Уральского государственного университета.

 

 

 

На этот раз в Озёрске Мариям Шаронова заняла второе место. Кроме того, получила титул «Мисс шарм», завоевала приз зрительских симпатий и была удостоена приза за лучшую режиссуру.

 

В подготовке творческих выступлений – «Визитная карточка», «Дефиле» и «Домашнее задание» ей помогали работники Народного дома – Алексей Хажеев, Данил Левченко, Максим Царапкин, Алёна Аминева, Михаил Чухонцев, Сергей Холин. Постановкой танцев занималась Наталья Сычёва.

 

Также в конкурсе «Леди очарование в погонах-2019» приняла участие Анастасия Шарафутдинова из Кыштыма. Она служит в  воинской части 3448. Жюри присвоило ей титул «Мисс артистизм».


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