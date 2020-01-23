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Жители Кыштыма увидят архивные кадры Холокоста

Сегодня, 16:12 Категория: Культура
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В государственном историческом музее Южного Урала с 20 по 31 января работает фотовыставка «Холокост». Она приурочена к Международному дню памяти жертв Холокоста и 75-летней годовщине освобождения лагеря Аушвиц (Освенцим). 

 

Выставка рассказывает о том, как планомерно уничтожался еврейский народ в годы войны на территории цивилизованной Европы. Это страшное свидетельство того, как из еврейских гетто людей эшелонами везли в лагеря смерти, обратившие в пепел миллионы человеческих жизней.

 

Повседневную жизнь еврейского гетто иллюстрируют снимки немецкого солдата-радиста Вилли Георга, который летом 1941 года, будучи в Варшаве, нелегально пробрался в гетто и отснял на свою «Лейку» четыре рулона пленки. Пятую пленку и фотоаппарат у него конфисковал военный патруль при задержании. Спрятанные в карманах четыре пленки сохранились до наших дней и стали документальным свидетельством того, что «чёрную» работу по уничтожению евреев нацисты перепоручили добровольным помощникам из числа поляков.

 

В её формировании использовались фотодокументы музеев Холокоста в Нью-Йорке и Иерусалиме, благотворительного фонда Пола Гетти, информагентства «Ассошиэйтед Пресс», музеев, созданных на месте концлагерей Аушвиц-Биркенау, Треблинка, Майданек и других мемориальных комплексов Второй мировой войны.

 

Автором проекта и куратором выставки «Холокост» является директор Государственного исторического музея Южного Урала Владимир Богдановский. В формировании выставки использовались фотодокументы музеев Холокоста в Нью-Йорке и Иерусалиме, благотворительного фонда Пола Гетти, информагентства «Ассошиэйтед Пресс», музеев, созданных на месте концлагерей Аушвиц-Биркенау, Треблинка, Майданек и других мемориальных комплексов Второй мировой войны.

 

Жители Кыштыма смогут увидеть исторические кадры в Центральной городской библиотеке имени Б. Е. Швейкина с 15 июня по 3 августа.

 

Как сказали сайту «КР» в библиотеке имени Б. Е. Швейкина, в этом году в рамках сотрудничества с государственным историческим музеем Южного Урала будет организовано шесть выставок на различные темы, включая «Холокост». 

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Теги: Кыштым Холокост библиотека имени Швейкина фотовыставка

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