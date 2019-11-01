Школьники Кыштыма изучают основы музейного дела

Автор: КР от Сегодня, 14:25 Категория: Образование

В Государственном историческом музее Южного Урала прошли курсы «Юный музейщик». В них приняли участие 18 учеников из кыштымских школ № 1, 2, 3, 4, 10, 11 и 13.

Ребята научились правильной работе с музейным активом. Их ознакомили с правилами работы с экспонатами, их описанием, ведением учёта, с основами экспозиционной работы и методикой проведения музейной экскурсии.

Как сказали сайту «КР» в управлении по делам образования, в восьми образовательных учреждениях Кыштымского городского округа функционируют школьные музеи. Ежегодно в областном конкурсе музейных экспозиций Кыштым занимает призовые места.