В Санкт-Петербурге ведётся следствие по факту убийства уроженки Кыштыма и её гражданского мужа

Автор: КР от Сегодня, 17:12 Категория: Происшествия

Сайт «КР» 9 января сообщил о смерти в Санкт-Петербурге 30-летней уроженки Кыштыма. Нам стали известны новые подробности трагедии.

Погибшая девушка жила в Санкт-Петербурге с 2010 года. Имея два высших образования, она работала в крепко стоящей на ногах юридической фирме, ни в чём не нуждалась. Дважды в год обязательно приезжала в Кыштым к родителям.

Последние три года девушка жила в гражданском браке с молодым человеком в его квартире. Родители ждали её визита в рождественские каникулы. Но за две недели до Нового года произошло непоправимое.

Своё 30-летие девушка отметила 17 декабря, а 20 декабря её племянница в Кыштыме получила странное сообщение в социальной сети «ВКонтакте». Поначалу его содержание показалось диким розыгрышем. Родственники гражданского мужа молодой женщины писали, что он уже скончался, а она находится в коме в одной из больниц Санкт-Петербурга. Видимо, они разыскали племянницу по общей фамилии среди виртуальных друзей девушки.

Родители начали звонить в больницу. Здесь их ждала страшная новость: дочь скончалась, не приходя в себя, вечером 19 декабря, через четыре часа после того, как была госпитализирована. Причина смерти молодых людей неизвестна. Предположительно – отравление алкоголем. Эта версия доставила родственникам дополнительные страдания. Они-то знали, что дочь практически не пила, не курила, вела здоровый образ жизни.

Утром 21 декабря убитые горем родители прилетели в Санкт-Петербург. В заключении судебно-медицинской экспертизы, которое они получили, чёрным по белому было написано: алкоголя в крови гражданских супругов не обнаружено. К гибели их привела острая почечная недостаточность из-за отравления неизвестным ядом.

Следственные органы Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело по факту двойного убийства. Пока нет ответов на многочисленные вопросы, мучающие близких людей. Кто вызвал «скорую помощь»? Где находились сотовый телефон, сумка и некоторые другие вещи дочери в течение нескольких дней после её смерти? Родные полагают, что молодых людей убили и обворовали.

Девушку из-за криминального характера смерти не разрешили кремировать. Её похоронили на малой родине только 30 декабря, в преддверии Нового года. Близкие надеются, что следствие разберётся в трагедии, которая унесла жизнь молодой женщины, полной сил и планов.